מרגש: זה השם שבחרה מגישת קשת 12 להעניק לבנה

מגישת קשת 12, ריטה גולדשטיין, מפרסמת היום (מוצ"ש) כי ערכה ברית לבנה, וגם קראה לו בשם מרגש על שם אביה.

בפוסט שהעלתה לרשתות החברתיות פרסמה גולדשטיין: "לב יפה גולדשטיין. האיבר המרכזי בגוף, הכיבוי החביב על עמנואל - לב אוהב, וכמובן מחווה לאבא שלי ליאון. ברוך הבא למשפחה שלנו".

עבור גולדשטיין זה היה שבוע מטלטל לאחר שאביה נפטר בסמוך ללידתו של בנה. היא עברה תקופה קשה בזמן שאביה נאבק במחלה קשה, וליוותה אותו עד הרגע האחרון.

בפוסט נוסף שפרסמה בשבוע שעבר כתבה מגישת הטלוויזיה: "מאז האבחון במחלה החיים של כולנו התהפכו, ובחלק מהמהפך היה גם הרצון להשיב לו על כמה שהוא עשה עבורנו לאורך השנים. להיות שם בשבילו, כמו שהוא תמיד היה שם בשבילנו. אמא ודודה שלי לא עזבו אותו לבד לשנייה במאבק מתמשך של שנה שלמה וקשה מנשוא. ואני מקווה אבא, שגם אני הייתי שם עבורך בכל מה שהיית צריך וידעת שאתה לא לבד לרגע".