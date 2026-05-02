במהלך השבת: טראמפ דחה את ההצעה האיראנית להסכם

נשיא ארצות הברית נשא דברים בלילה שבין שישי לשבת בפלורידה והתייחס למשא ומתן עם טהרן: "זה נגרר יותר מדי זמן"

בדרך להסלמה? אחרי שבסוף השבוע הגישו האיראנים הצעה להסכם עם ארצות הברית, הנשיא טראמפ הודיע כי הוא דוחה אותה.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (שבת) באירוע שהתרחש בפלורידה: "בכנות, אולי עדיף שלא נעשה עסקה בכלל". עוד הוסיף ואמר טראמפ כי "זה נגרר יותר מדי זמן".



במהלך השבוע טען כי דווקא האיראנים והאמריקאים קרובים להסכם, ובמסיבת עיתונאים שהתרחשה בשבוע שעבר אמר הנשיא האמריקני: "מבחינה צבאית מחקנו אותם. לא נשאר להם צבא. הכל... הצי נמצא בקרקעית הים, חיל האוויר לעולם לא יטוס שוב. יש לנו צבא מדהים. עכשיו הם צריכים 'לבקש רחמים' (להגיד 'דוד'), זה כל מה שהם צריכים לעשות, פשוט להגיד 'אנחנו מוותרים'. אנחנו מוותרים".