מעל 900 תשתיות הושמדו: סיכום פעילות אוגדה 98 בבינת ג'בייל

מהלך שבועות של פעילות עצימה, השמידו לוחמי הצנחנים, גבעתי, הקומנדו וחטיבת האש כ-900 תשתיות טרור ואיתרו מאות אמצעי לחימה במרחב העיירה. המבצע כלל חיסול של יותר מ-200 מחבלים בהיתקלויות פנים אל פנים ובתקיפות מהאוויר

כוחות צוותי הקרב החטיבתיים של הצנחנים, גבעתי, קומנדו וחטיבת האש (214), הפועלים תחת פיקוד אוגדה 98, השלימו שבועות של פעילות מבצעית עצימה במרחב העיירה בינת ג'בייל. המבצע התמקד בטיהור המרחב מתשתיות טרור ובחיסול מחבלים המהווים איום על ביטחון האזור.





צילום: דובר צה"ל

במהלך הפעילות הממוקדת, השמידו הכוחות יותר מ-900 תשתיות טרור ששימשו את האויב. במקביל, הלוחמים איתרו מאות פריטים של אמצעי לחימה וחיסלו מעל ל-200 מחבלים. החיסולים בוצעו בשילוב של היתקלויות פנים אל פנים ובתקיפות מדויקות שבוצעו מהאוויר.





צילום: דובר צה"ל

אחד האירועים המרכזיים בפעילות היה השמדת אצטדיון העיירה על ידי חיל האוויר. המהלך בוצע לאחר שהכוונת כוחות חטיבת הצנחנים חשפה כי המבנה ממולכד ומשמש תשתית טרור פעילה. צה"ל הדגיש כי ימשיך לפעול נגד כל איום על אזרחי ישראל וכוחות הביטחון, בהתאם להנחיות הדרג המדיני.