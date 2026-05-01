בשל הנחיות פיקוד העורף: בוטל מתווה האירוע במירון

משרד ירושלים ומסורת ישראל הודיע (שישי) כי בהתאם להנחיות המעודכנות של פיקוד העורף, האירוע המתוכנן במירון לא יוכל להתקיים במתווה המקורי שאושר בתחילה. ההחלטה התקבלה בעקבות המעבר למדרג פעילות המגביל את היקף ההתקהלות באזור, דבר המונע את יישום התוכניות כפי שגובשו עד כה.

נכון לשלב זה, המגבלות באזור מירון מאפשרות התקהלויות של עד 200 אנשים בלבד בשטחים פתוחים, ועד 600 אנשים בתוך מבנים סגורים. נתונים אלו אינם עולים בקנה אחד עם התכנון המקורי של האירוע, ולכן נדרשת בחינה מחודשת של אופן הפעילות באתר בהתאם לרמת הסיכון הביטחונית.

במשרד ירושלים ומסורת ישראל מדגישים כי הודעה מפורטת לגבי המשך ההתנהלות באתר תפורסם לציבור הרחב מיד עם קבלת החלטות סופיות מהדרגים המוסמכים. גורמי המקצוע פועלים כעת לגיבוש מענה מותאם למצב החדש, תוך הקפדה על שלום הציבור וביטחונו בתיאום מלא עם כוחות הביטחון.