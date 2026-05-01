אילה חסון מזועזעת: "אני לא מצליחה להירגע מזה"

מתקפה חריפה של אילה חסון נגד הפרקליטה הצבאית הראשית: בראיון שקיימה הבוקר (שישי) עם אלי ציפורי ברדיו "גלי ישראל", התייחסה חסון לפרשות האחרונות סביב הפצ"רית וטענה כי קיימת מגמה מכוונת לאתגרג אותה ולמנוע חקירה אמיתית בפרשה.

"אני לא נרגעת מהסיפור הזה של הפצ"רית", פתחה חסון את דבריה. "המגמה היא לסתום את הפה בסיפור הזה – זו המגמה הברורה של כל מי שמאתרגים אותה, מבועז בלט ועד המערכת כולה". לדברי חסון, התנהלות רשויות החקירה בתיק זה מעלה שאלות קשות לגבי שוויון בפני החוק.

"קיבלה זמן להיערך לאפשרות של מעצר"

חסון טוענת כי החקירה החלה ב"אופן רקוב", כהגדרתה: "בניגוד למקרים אחרים, שבהם על סמך פיסות מידע זורקים אנשים באישון לילה לחקירות – כאן הפצ"רית קיבלה פרוטקציה מטורפת של שבועות. היא ידעה שנתפסה על חם, וקיבלה זמן להתכונן ולהיערך לאפשרות של חקירה ומעצר".

בהמשך דבריה, מתחה חסון ביקורת על המעורבות של היועצת המשפטית לממשלה וראש להב 433 בניהול התיק. "היועמ"שית, יחד עם בועז בלט, קובעת מי ינהל את החקירה. כשמני בנימין לא מתיישר לפי התסריט – פתאום נפתחת נגדו חקירה", האשימה חסון.

דרישה להורדה בדרגה

חסון חתמה את דבריה בדרישה לצעדים פיקודיים ואישיים נגד הפצ"רית: "איך הרמטכ"ל עוד לא הוריד לה את דרגת האלופה? איך היא עצמה לא באה, מניחה את הדרגות ומוותרת על הכסף מהצבא?".

לדבריה, חומרת המעשים המיוחסים לפצ"רית אינה מאפשרת לה להמשיך בתפקידה: "היא פגעה בביטחון מדינת ישראל מתוך מודעות מלאה".