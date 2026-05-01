היערכות שיא ל"מכת סיום" באיראן; כך זה ייראה

בישראל נערכים להסלמה בין ארה"ב לאיראן בימים הקרובים. כך זה אמור להיראות

ממשל טראמפ בוחן אפשרות להסלמה ממוקדת מול איראן, כך עולה מדיווחים בתקשורת האמריקנית. על פי הדיווח ברשת פוקס ניוז, מפקד פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), הגנרל ברד קופר, הציג לנשיא דונלד טראמפ תוכנית אסטרטגית הכוללת גלי תקיפות קצרים אך עוצמתיים נגד תשתיות אסטרטגיות באיראן. בתדרוך השתתף גם יו"ר המטות המשולבים, דן קיין.

מטרת התוכנית היא להפעיל לחץ כבד על טהרן ולכפות עליה חזרה לשולחן המשא ומתן מעמדה גמישה יותר. מדובר במהלך ממוקד שנועד להשיג השפעה מהירה וקריטית, תוך הימנעות מגלישה למערכה צבאית ממושכת.

המהלך הכפול: סיום רשמי והיערכות לתקיפה

במקביל לתוכניות המבצעיות, בכירים בבית הלבן מציגים סיום פורמלי של "העימותים" הנוכחיים עם איראן – שהחלו ב-28 בפברואר. המהלך נובע בין היתר ממגבלות חוקיות, בשל ה"דד-ליין" המחייב קבלת אישור מהקונגרס להמשך פעולה צבאית מעבר ל-60 יום.

הערכות הן כי המהלך הכפול – הצגת סיום רשמי לצד היערכות גלויה לתקיפות נוספות – נועד להעניק לממשל טראמפ גמישות מדינית וצבאית מירבית לקראת ההתפתחויות הבאות בזירה.