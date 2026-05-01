מתקפה באופוזיציה על לפיד ובנט: "דאגו רק לעצמם"

פחות משבוע אחרי החיבור בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, באופוזיציה תוקפים את השניים וטוענים כי האיחוד ביניהם נועד לצורך אינטרסים אישיים

החיבור בין נפתלי בנט ליאיר לפיד אולי נועד לייצר אלטרנטיבה שלטונית, אך בתוך מחנה האופוזיציה יש מי שרואה במהלך בעיקר ניסיון הישרדות אישי. בכיר במחנה האופוזיציה תקף היום (שישי) בחריפות את השניים בראיון ל"ידיעות אחרונות" ותהה: "מה הבשורה פה?".

"הם כבר הקימו פעם ממשלה יחד והיא החזיקה בקושי שנה וכמה חודשים", הזכיר הבכיר בביקורת על הניסיון הקודם של השניים לשתף פעולה בממשלת השינוי. לדבריו, השניים לא הפיקו לקחים וממשיכים באותו הקו: "הם נשארים עם השיטות הישנות: נסגור הסכמים בשושו, נעסיק את אותם יועצים, נעשה את אותם צילומים עם הנשים ונספר שיש בשורה. למה שהפעם זה יצליח? מה חדש?".

"לפיד העדיף את החיבור כדי להתרחק מאחוז החסימה"

גורם אחר באופוזיציה טען ב"ידיעות אחרונות" כי המניעים מאחורי המהלך רחוקים מלהיות אידיאולוגיים, והגדיר את החיבור כ"ברית אינטרסים" שנועדה לשרת את טובתם האישית של שני המנהיגים בלבד.

לדברי הגורם, כל אחד מהצדדים מנסה לפתור מצוקה פוליטית אחרת: "בנט רוצה להיות המועמד היחיד מול נתניהו על ראשות הממשלה, בלי לקחת בחשבון אם האיחוד הזה עושה טוב לגוש", טען. מנגד, על פי דבריו, המצב של יו"ר יש עתיד מורכב לא פחות: "לפיד העדיף את החיבור כדי להתרחק מאחוז החסימה".