עמית סגל מהמר: סיכוי לא רע שזה ראש הממשלה הבא

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס בטורו השבועי באתר 'ישראל היום' לבחירות הקרובות, והעניק הימור מעניין בנוגע לזהות של ראש הממשלה הבא.

בטורו מנתח סגל תחילה את המתמטיקה הפוליטית ומזכיר כי רשימת "ביחד" מורכבת משתי סיעות נפרדות. לפי הסקרים, לבנט צפויים כ-14-15 חברי כנסת ולליברמן כ-8-9 מנדטים. סגל מזכיר כי בנט עצמו דרש וקיבל את ראשות הממשלה מיאיר לפיד כשהיו לו פחות מנדטים משיש לליברמן כיום.

אין היררכיה באופוזיציה

סגל מדגיש כי בניגוד לגוש נתניהו, באופוזיציה אין היררכיה ברורה. הוא תוהה בשם מה יוכלו לפיד, איזנקוט או בנט לדרוש מליברמן להסתפק בתפקיד שר האוצר, ומה ישיבו לו אם יציב אולטימטום על ראשות הממשלה ביום שאחרי הבחירות. "האם בנט יגיד לו שלא מקובל ולא מוסרי להנהיג מדינה עם מספר חד־ספרתי של מנדטים?", תוהה סגל בציניות.

למרות שליברמן אינו נתפס כיום כ"לשון מאזניים" קלאסית בשל התבטאויותיו החריפות נגד נתניהו והחרדים, סגל מצביע על דילמה פנימית עמוקה. לדבריו, מקורבי ליברמן משוכנעים כי הוא לא יסכים לשבת שוב בממשלה הנשענת על רע"מ, לאחר ש"נכווה קשות" בממשלת השינוי.

ההימור המחושב

לפי סגל, במצב שבו לאף גוש (האופוזיציה הציונית או גוש נתניהו) לא יהיו 61 מנדטים, הדרך היחידה "לפתות" את ליברמן להצטרף לממשלה תהיה הפרס הגדול – ראשות הממשלה.

לסיכום, מעריך סגל כי למרות שהסיכוי לכך אינו גבוה במיוחד, הוא בהחלט גבוה מהערכות הקיימות כיום בשוק. "לי זה נשמע כמו הזדמנות מעניינת להימור מחושב", הוא חותם.