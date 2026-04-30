טרגדיה ברחובות: הולך רגל נפגע מרכבת ונהרג

הולך רגל נהרג לאחר שנפגע מרכבת בדרך הים ברחובות, ומותו נקבע בזירה.מתנדבי זק"א הוזעקו למקום ומתארים מראות מזעזעים בזירה מורכבת במיוחד. הצוותים פועלים כעת תחת תאורה לאיסוף ממצאים הפרושים על פני שטח נרחב

אירוע טרגי התרחש הלילה (חמישי) בדרך הים ברחובות, כאשר הולך רגל נפגע מרכבת חולפת ונהרג במקום. הדיווח הקשה התקבל במוקד זק"א 360, ועם הגעת המתנדבים והצוותים הרפואיים לזירה, לא נותר אלא לקבוע את מותו של האיש עקב חומרת הפציעות.

יעקב ליברמן, דובר זק"א 360, מסר כי מדובר בזירה קשה מאוד, מזעזעת ומורכבת לטיפול. בשל תנאי השטח הבעייתיים סביב מסילת הרכבת והראות הלקויה המקשה על עבודת הכוחות, נאלצו המתנדבים לעשות שימוש בציוד תאורה מתקדם כדי להאיר את האזור ולאפשר את הטיפול המבצעי.





רחובות צילום: זק"א

נכון לשעה זו, מתנדבי זק"א 360 ממשיכים לפעול בשטח ועוסקים במלאכת איסוף הממצאים הרבים הפזורים על פני שטח נרחב. בארגון מדגישים כי הפעילות המורכבת מתבצעת תוך הקפדה יתרה ושמירה על כבוד המת בתוך התנאים הקשים שנוצרו בזירה