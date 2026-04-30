גילה גמליאל: "טראמפ נותן לישראל יד חופשית בלבנון"

השרה גילה גמליאל התייחסה לטענות לפיהן ישראל לא פועלת בלבנון, בשל הגבלת הנשיא טראמפ. לדבריה, זה לא נכון כלל. צפו

השרה וחברת הקבינט המדיני - ביטחוני, גילה גמליאל השתתפה אף היא היום (חמישי) בכנס הליכודיאדה. כחלק מתפקידה, שאלנו את השרה מדוע ישראל לא חוזרת ללחימה עצימה בלבנון.

אמנם יש "הפסקת אש" אך נראה כי היא על הנייר בלבד. חיזבאללה ממשיך לירות לעבר הצפון, חיילים נהרגים ונפצעים והמצב רחוק מלהיות שקט.

עוד שאלנו את השרה מדוע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מגביל את ידה של ישראל בלחימה. גמליאל טענה כי זה לא כך בכלל.

"מערכת היחסים בין נתניהו וטראמפ מעולה. הוא לא עוצר אותנו בשום דבר, בכל מקום שיש איום וקל וחומר אם תוקפים אותנו - יש יד חופשית וצה"ל פועל ללא הגבלה".