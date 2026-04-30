לקראת פשרה? בן גביר והיועמ"שית יבקשו ארכה מבג"ץ

הדדליין שהקציב בג"ץ ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ולשר איתמר בן גביר להשגת הסכמות על מסמך העקרונות שיסדיר את סמכויות השר פוקע ביום ראשון הקרוב, אך נראה כי הצדדים צפויים לבקש דחייה דרמטית ברגע האחרון.



המגעים נועדו לקבוע באופן תקדימי מה מותר ומה אסור לשר לביטחון לאומי לבצע מול המשטרה, ובשל הצורך בזמן נוסף לגשר על הפערים, כבר נקבעו שתי פגישות עבודה נוספות לשבוע הבא. גורם המעורה בפרטים הביע אופטימיות זהירה לגבי האפשרות להגיע להסדר סופי, זאת לאחר שתי פגישות שכבר התקיימו במהלך השבוע האחרון בין נציגי הצדדים.

לב המחלוקת שנותרה בין הצדדים בדיונים מתמקד בגבולות חופש הביטוי של השר בכל הנוגע לחקירות משטרתיות פעילות, סוגיה המייצרת חיכוך מתמיד בין הדרג המדיני למערכת אכיפת החוק.



בעוד שהיועצת המשפטית לממשלה ונציגיה דורשים להטיל איסור גורף על השר להתבטא בנושא חקירות מתנהלות, השר בן גביר טוען כי אין לראות באמירות כלליות דוגמת ציוצים הקוראים למיצוי הדין עם חשודים במעשי רצח מסעירים – כהתערבות פסולה בחקירה. הניסיון לגבש את "מסמך העקרונות" נועד להגדיר קווים אדומים ברורים שימנעו את המשך המשבר המשפטי סביב ניהול תיקים פליליים רגישים.