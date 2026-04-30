"סכנה לחיי אדם במירון": מפקד המחוז באזהרה למשרד התחבורה

מפקד מחוז צפון במשטרה, שיגר מכתב התראה חמור למשרד התחבורה ובו הוא מזהיר כי שינויים של הרגע האחרון במתווה ההיסעים למירון עלולים להוביל לאסון כבד ולסכנה ממשית לחיי אדם. "בשלב זה כל שינוי אינו אפשרי ומסכן את הצלחת ההילולה"

במכתב רשמי וחריג שנשלח היום (חמישי), מזהיר מפקד המחוז הצפוני של המשטרה, ניצב מאיר אליהו, מפני פגיעה אנושה בהיערכות להילולת הרשב"י במירון שתתקיים בל"ג בעומר הקרוב כך פרסם לראשונה העיתונאי אריה ארליך.



הניצב פנה ליועץ משרד התחבורה, שלמה רוזנשטיין, והביע זעזוע מהמידע שהגיע למשטרה הבוקר, לפיו חלו שינויים במתווה ההיסעים שסוכם ואושר מראש על ידי כלל גופי המטה. אליהו הדגיש כי לאחר חודשים של עבודת מטה מאומצת ומורכבת, הניסיון לשנות את מערך התחבורה בשלב כה מתקדם הוא "בלתי אפשרי" ועלול להוביל לתוצאות טרגיות.

ההיערכות השנה מורכבת במיוחד לאור המצב הביטחוני והמלחמה המתמשכת, כאשר המתווה גובש בשיח הדוק עם פיקוד העורף וצומצם משמעותית כדי לעמוד בהנחיות הבטיחות המעודכנות.



ניצב אליהו הבהיר במכתבו כי התוכנית המבצעית של המשטרה כולה נשענת על מערך ההיסעים שסוכם, וכי כל סטייה ממנו מערערת את היכולת להבטיח את שלום הציבור. "אני מדגיש כי בשלב זה כל שינוי בגופים השותפים למבצע, כמו גם שינוי בתוכנית המבצעית, אינו אפשרי ומסכן את הצלחת ההילולה עד כדי סכנה לחיי אדם", כתב הניצב באופן נחרץ.



המכתב החריף נשלח עם העתקים לשורה של בכירים בצמרת הממשלה והמשטרה, בהם שרת התחבורה מירי רגב, השר הממונה על ההילולה שלמה קרעי, מפכ"ל המשטרה וגורמים בכירים במשרד ירושלים ומסורת ישראל.



ניצב אליהו דרש במכתבו לפעול בהקדם למימוש התוכנית המקורית כפי שתוכננה ואושרה במטה, כדי למנוע קריסה של המערך המבצעי ביום ההילולה. גורמי ביטחון מציינים כי ללא תיאום מוחלט וביצוע מדויק של תוכנית התחבורה, האירוע המצומצם עלול להפוך למפגע בטיחותי חמור תחת אש.