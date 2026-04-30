1.6 מיליון עוקבים מחכים לו: זה היעד הבא של עמיחי אתאלי

העיתונאי הוותיק מפתיע ומצטרף לפלטפורמת הרשת בטור שבועי חדש. אתאלי, שמבהיר כי ימשיך לשדר בכל המקומות המוכרים, לא נשאר חייב למבקרים: "אמשיך להיות אני ולחטוף ביקורות, המטרה היא לייצר תוכן מעמיק למי שלא צורך מדיה ותיקה"

העיתונאי עמיחי אתאלי הודיע היום (חמישי) על הצטרפותו ככותב טור שבועי לפלטפורמת "חדשות 100שטח", רשת תוכן דיגיטלית רחבת היקף המחזיקה בקהל של מעל 1.6 מיליון עוקבים. לדברי אתאלי, המהלך מגיע על רקע שינוי דרמטי בהרגלי צריכת התוכן, כאשר המיזם מכוון ישירות לערוצי וואטסאפ, טלגרם ואינסטגרם. הוא הדגיש כי היעד המרכזי הוא הנגשת תוכן איכותי ומעמיק לצעירים שאינם נחשפים לאמצעי התקשורת המסורתיים.

למרות הטור החדש, אתאלי הבהיר כי ימשיך בפעילותו העיתונאית בכל מקומות העבודה והשידור הקיימים שלו במקביל. הוא חשף כי המיזם צפוי להתרחב כבר בימים הקרובים עם הצטרפותם של כותבים מוכרים נוספים לנבחרת הפלטפורמה. המטרה המוצהרת היא לנצל את הפלטפורמות הדיגיטליות המודרניות כדי לייצר שיח מעמיק בפורמטים מהירים ונגישים.

במסר אישי לעוקביו, הדגיש אתאלי כי לא יחול שינוי בסגנונו או בעמדותיו העצמאיות. "אמשיך להיות אני, לכתוב את מה שאני חושב ומאמין בו", הצהיר, כשהוא מתייחס לביקורות שהוא סופג לעיתים קרובות מכל קצוות הקשת הפוליטית. אתאלי ציין כי הוא מצפה להמשך ההאשמות המנוגדות כלפיו – מהיותו "ביביסט" ועד ל"שונא יהדות" – אך הבטיח להמשיך לספוג את הביקורות מבלי לחסום איש.