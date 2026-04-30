הלב נשבר: ילד בן 9 נדרס למוות במושב יד השמונה

הלב נשבר: ילד בן 9 נהרג בתאונת דרכים קשה במושב יד השמונה. כוחות ההצלה נלחמו על חייו עם פעולות החייאה ממושכות, אך נאלצו לקבוע את מותו בשל פציעותיו האנושות. המשטרה עיכבה את הנהג הפוגע לחקירה בעיצומו של האסון שזעזע את המועצה האזורית מטה יהודה

טרגדיה קשה התרחשה הערב (חמישי) במושב יד השמונה שבמועצה האזורית מטה יהודה, כאשר ילד הולך רגל כבן 9 נהרג מפגיעת רכב פרטי. הדיווח הראשוני התקבל במוקד 101 של מד"א , ועם הגעת כוחות ההצלה לזירה הם מצאו את הילד כשהוא מוטל על הכביש במצב אנוש וסובל מחבלת ראש קשה.



למרות מאמצי החייאה ממושכים ואינטנסיביים שבוצעו בשטח על ידי חובשים ופראמדיקים, הם נאלצו לקבוע את מותו של הילד בשל אופי הפציעות הקשות מהן סבל.

מתנדבי "צוות הצלה" וצוותי מד"א שהגיעו למקום תיארו זירה קשה שבה הילד היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. לדברי פראמדיק מד"א אברהם צנוירט והחובש חיים ליב וינר, הילד סבל מחבלה קשה בראשו ופציעותיו היו משמעותיות כל כך שלא הותירו סיכוי למרות פעולות ההחייאה הממושכות. מתנדבי 'צוות הצלה', ארי שפירו, חיים ויינר ומנחם הנדלסמן, הוסיפו כי הילד סבל מחבלה רב מערכתית לאחר שנפגע מהרכב הפרטי בעת שהיה על הכביש.

במקביל לפעולות גורמי הרפואה, שוטרי מחוז ירושלים פועלים בזירת התאונה לאיסוף ממצאים ובחינת נסיבות האירוע הקטלני. נהג הרכב הפרטי שפגע בילד עוכב במקום על ידי השוטרים להמשך חקירה. בוחני תאונות הדרכים של מחוז ירושלים הגיעו לזירה כדי לבחון לעומק את השתלשלות האירועים שהובילה לתוצאה הטראגית שזעזעה את תושבי המושב והאזור.