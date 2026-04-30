"זו הפקרות": דרישה לביטול ה"התגוננות הירוקה" בצפון

יו"ר פורום קו העימות משה דוידוביץ דורש מצה"ל לשנות את הגדרות הביטחון ביישובי הגדר: "לא יעלה על הדעת להתנהל כרגיל תחת כטב"מים ואזעקות". בעקבות פגישה עם אלופי הפיקוד, תיאר דוידוביץ מציאות שבה תלמידים צופים ביירוטים מההסעה

משה דוידוביץ, ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות, דרש היום (חמישי) מצה"ל לבטל לאלתר את מדיניות ה"התגוננות הירוקה" ביישובי הגדר ולשנות את ההגדרות הביטחוניות בהתאם למציאות המלחמתית בשטח.



בתום פגישה עם אלוף פיקוד צפון ואלוף פיקוד העורף, הבהיר דוידוביץ כי הניסיון לנהל שגרה ביישובי קו העימות תחת איום בלתי פוסק של כטב"מים ואזעקות הוא בגדר הפקרות כלפי התושבים והילדים.



הוא תיאר מציאות סוריאליסטית שבה תלמידים הנוסעים למוסדות החינוך צופים ביירוטים ובנפילות ממש מעל ראשיהם, כחלק מ"סרט מלחמה" יומיומי שבו הם חיים, ודרש מהצבא להפסיק להתעלם מהסכנה המוחשית.

לדברי דוידוביץ, ראשי הרשויות דרשו מהאלופים לקבל תשובות מהירות בנוגע לעדכון ההגדרות כדי להבטיח את ביטחון הקהילות הנמצאות בחזית.



הוא הדגיש כי לא יעלה על הדעת להמשיך במדיניות המכונה "כרגיל" בזמן שהאיום האווירי על הצפון מחריף. המפגש הסתיים בהבטחה מצד בכירי הצבא לספק מענה לשינוי המבוקש בהקדם האפשרי, נוכח הטענות הקשות על הפגיעה בביטחון האישי של ילדי ותושבי קו העימות.