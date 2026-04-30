סקר מנדטים: נתניהו פותח פער; בנט ולפיד בצרות

סקר מנדטים חדש מציג תמונה הפוכה מזו שציפו לה בשמאל אחרי האיחוד בין בנט ללפיד

סקר מנדטים חדש של 'ישראל היום' ומכון קנטר, שנערך על ידי דודי חסיד, מלמד על שינויים יחסיים במפת הכוחות הפוליטית לעומת הסקר שפורסם רק לפני יומיים. על פי הנתונים, מפלגת הליכוד רושמת עלייה של מנדט אחד ומגיעה ל-28 מנדטים.

מנגד, מפלגת 'ביחד' של נפתלי בנט חווה היחלשות קלה ויורדת במומנטום במנדט אחד לעומת הסקר הקודם, כשהיא עומדת כעת על 23 מנדטים. מי שנהנית מהיחלשות זו היא מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט, שעולה במנדט אחד על חשבונו של בנט ומקבלת 16 מנדטים.

תמונת המצב המלאה לפי נתוני הסקר:

הליכוד: 28 מנדטים

ביחד (בנט): 23 מנדטים

ישר! (איזנקוט): 16 מנדטים

הדמוקרטים: 9 מנדטים

ישראל ביתנו: 9 מנדטים

עוצמה יהודית: 9 מנדטים

ש"ס: 8 מנדטים

יהדות התורה: 7 מנדטים

חד"ש-תע"ל: 6 מנדטים

רע"מ: 5 מנדטים

מתחת לאחוז החסימה נמצאות מפלגות הציונות הדתית (2.7%), המילואימניקים (2.6%), בל"ד (1.9%) וכחול לבן שמתרסקת עם 1.6% בלבד.