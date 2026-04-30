המשרד למורשת חושף: כך יראה מתווה ל"ג בעומר השנה

נחשף המתווה שאושר למניעת אסון נוסף. מי יורשה לעלות ומהי המגבלה החדשה? כל הפרטים על ההחלטה המשמעותית

משרד ירושלים ומסורת ישראל הציג היום (חמישי) את פרטי המתווה המעודכן לקיום הילולת הרשב"י במירון, שאושר על ידי פיקוד העורף וגובש בתיאום עם משטרת ישראל בהתאם להנחיית ראש הממשלה.



על פי התוכנית, מספר המשתתפים המקסימלי במרחב ההר לא יעלה על 10,200 איש בכל רגע נתון, כאשר לאורך כל היממה יתאפשר ביקור של 37,500 איש בסך הכל. במשרד מדגישים כי המתווה נועד להבטיח את קיום האירוע תוך צמצום מקסימלי של הסיכון לחיי אדם במציאות הביטחונית המשתנה.

במטרה למנוע את קריסת המתווה כפי שקרה בשנים 2020, 2022 ו-2024, נקבע מרחב ביטחון של 25 אחוזים בכל רגע נתון, המאפשר היערכות מקסימלית לכל תרחיש. המתווה משקלל בתוכו את זמני העלייה, מספר הסדרנים, עובדי ההפקה ותושבי האזור, כדי להבטיח שוויסות הקהל יישמר באופן הדוק. המשרד הודיע כי הצו המעודכן יפורסם בקרוב ברשומות וקרא לכל הרשויות לשתף פעולה עם ההנחיות כדי למנוע אסון.

על אף הצער הרב, משרד ירושלים ומסורת ישראל יוצא בקריאה חריגה לציבור לוותר בשנה זו על העלייה להר בשל המורכבות הביטחונית. לאלו שבכל זאת יזכו לעלות, המשרד מבהיר כי חלה חובה להיצמד להנחיות המתווה המדויקות. בהודעה הודגש כי ביטול המתווה או חריגה ממנו עלולים להוביל להגברת הסכנה הממשית לחיי אדם, ועל כן השמירה על הכללים היא קריטית להצלחת האירוע ושלום המשתתפים.