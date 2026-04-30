התחזה לאח ולימד רופאים: נעצר חשוד בהונאה רפואית

הונאה רפואית חמורה בלב המערכת: תושב רמת גן בן 46 נעצר בחשד שהתחזה לאח מוסמך והעביר הרצאות מקצועיות לרופאים ואחיות. החשוד השתמש בתעודות מזויפות ובחותמות של רופאים ללא ידיעתם, ואף ניהל מרפאת אסתטיקה פרטית ללא כל הסמכה רשמית

י"ג אייר התשפ"ו
שוטרי מפלג ההונאה של מחוז תל אביב עצרו היום (חמישי) תושב רמת גן בן 46 בחשד להתחזות חמורה לאח מוסמך, תוך שהוא מספק שירותים רפואיים במרכזים רפואיים שונים ברחבי הארץ.

 החקירה, שהחלה בעקבות תלונה של משרד הבריאות, העלתה כי החשוד השתמש בתעודות מזויפות כדי להציג מצג שווא של מומחה בתחום הטיפול בפצעים מורכבים ופצעי לחץ. במהלך החודשים האחרונים נוהלה החקירה באופן סמוי על ידי חוקרי מפלג ההונאה, עד שנאספו ראיות המצביעות על כך שהאיש פעל ללא כל הסמכה חוקית.

מממצאי החקירה עולה כי החשוד ניצל את התעודות המזויפות כדי לבסס את מעמדו המקצועי בקרב הקהילה הרפואית, ואף העביר הרצאות מקצועיות במוסדות רפואיים גדולים עבור רופאים ואחיות.



 במסגרת פעילותו, הוא פתח קורסים והשתלמויות בתחום, נפגש עם מנהלי מחלקות ואף עשה שימוש בחותמות של רופאים ללא ידיעתם כדי לקדם את ענייניו המקצועיים. בנוסף לעבודתו במרכזים הרפואיים, החשוד מחזיק בבעלותו מרפאת אסתטיקה וטיפולי בית באזור רמת גן, שגם בה פעל תחת הכסות המקצועית הכוזבת.

עם המעבר לשלב החקירה הגלוי, פשטו אתמול חוקרי מפלג ההונאה על משרדו של החשוד ותפסו מסמכים וממצאים הקושרים אותו לעבירות המיוחסות לו. בבדיקת משרד הבריאות הובהר סופית כי לחשוד אין כל הסמכה רשמית לשמש כאח, וכי התעודה שהציג למנהלי המחלקות הייתה מזויפת מיסודה. בתום החיפוש והחקירה הראשונית, עוכב החשוד ובסיומה של החקירה שוחרר למעצר בית תחת תנאים מגבילים.

