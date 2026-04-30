סערה באולפן חדשות 12: המרואיין שלף טלאי צהוב

סערה פרצה באולפן חדשות 12, כשאחד המרואיינים שלף באמצע בראיון טלאי צהוב והצמיד אותו לדש חולצתו

הרב יחזקאל ברומברג, ראש כולל "תפארת יונה", חולל היום (חמישי) סערה במהלך משדר בערוץ 12. תוך כדי הדיון, שלף הרב ברומברג טלאי צהוב והצמיד אותו לחולצתו לעיני המצלמות, כצעד מחאה חריג נגד החלטותיה של היועצת המשפטית לממשלה בנוגע לסנקציות על הציבור החרדי ולומדי התורה.

התגובות באולפן היו מיידיות וחריפות. המגישים והנוכחים בחדר הזדעזעו מהשימוש בסמל השואה ותקפו את הרב בשידור חי בקריאות: "תתבייש לך". גם העיתונאי אלמוג בוקר הצטרף למבקרים ומתח ביקורת נוקבת על המעשה, כשהוא מביע שאט נפש מההשוואה בין המאבק על התקציבים לבין תקופת השואה.

הפרגוד: סערה באולפן ערוץ 12: הרב יחזקאל ברומברג, ראש כולל תפארת יונה שם טלאי צהוב על החולצה כמחאה על הסנקציות של היועמ"שית נגד החרדים pic.twitter.com/dwOrr4vZGb — הפרגוד (@moshepargod) April 30, 2026

במהלך הראיון, הסביר הרב ברומברג כי פעולת הצמדת הטלאי נועדה לבטא את התחושות הקשות השוררות בציבור החרדי בעקבות המהלכים המשפטיים האחרונים. מבחינתם של המוחים, הסנקציות הכלכליות והפגיעה בתקציבי הישיבות אינן רק עניין מנהלי, אלא מהלך בעל משמעות של רדיפה המזכירה תקופות היסטוריות בהן סומנו יהודים והודרו בשל אמונתם.