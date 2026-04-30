החל ממחר: מאות שקלים יופקדו בחשבונות הבנק. כל הפרטים

החל ממחר, מאות אלפי אזרחים ייהנו ממאות שקלים כל חודש שיופקדו היישר לחשבון שלהם. כל הפרטים

מחר זה סוף סוף קורה: עובדים שכירים המרוויחים מעל 10,000 שקלים יזכו לראות בתלוש השכר את התוספת לה הם מחכים כבר חודשיים. המהלך, שנועד להקל על מעמד הביניים הנושא בחלק גדול מהנטל הכלכלי, אושר כהחלטת ממשלה כבר בסוף חודש מרץ, אך יישומו התעכב עד כה בשל עניינים טכניים.

מהו ריווח מדרגות המס?

בשיטת המס הפרוגרסיבית הנהוגה בישראל, ככל שהשכר עולה, אחוז המס על השקל הנוסף מטפס. המהלך הנוכחי אינו משנה את אחוזי המס עצמם, אלא מרחיב את טווחי ההכנסה בכל מדרגה. המשמעות היא שהמדינה מאפשרת ליותר שקלים להיכנס תחת מדרגת מס נמוכה יותר לפני שהיא "קופצת" למדרגת הגבייה הבאה.

כך זה ייראה בנטו שלכם:

החוק החדש משנה את טווח ההכנסות בשתי מדרגות מס מרכזיות:

מדרגת ה-20%: תורחב ותסתיים ב-19,000 שקל בחודש, במקום 16,150 שקל עד כה.

מדרגת ה-31%: תחל ב-19,001 שקל ותורחב עד לרף של 25,100 שקל בחודש.

מדרגת ה-35%: תחל מעתה רק מהכנסה של 25,101 שקל בחודש.

בפועל, עובד המשתכר כ-18,000 שקל ברוטו יראה תוספת של כ-220 שקל בנטו מדי חודש. מי שחוצה את רף ה-22,000 שקל ייהנה מחיסכון של כ-310 שקל בנטו.

מדוע העדכון התעכב?

לפי רשות המיסים, ההוראה לביצוע יצאה מיד לאחר החלטת הממשלה, אך העיכוב נבע מעדכוני תוכנה נדרשים. חיים מולכו, מנכ"ל חברת "עוקץ מערכות", מסביר כי המערכות בבתי התוכנה עודכנו סוף סוף, ולכן עובדים שיקבלו שכר מחר יזכו לקבל את התוספת רטרואקטיבית על החודשים שחלפו.

מי שסיים לעבוד – לא נשכח

עובדים שסיימו את העסקתם בין החודשים ינואר למרץ לא יקבלו את התוספת באופן אוטומטי דרך המעסיק הקודם. עם זאת, זכאותם להטבת המס נשמרת והם יוכלו להגיש בקשה להחזר מס מרשות המיסים במסגרת הדו"ח השנתי, בקשה שיכולה להסתכם במאות שקלים.