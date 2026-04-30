לאחר שנדחה: זה המועד החדש של פתיחת המכבייה

אחרי הדחייה בשל המלחמה, שר הספורט והנהגת המכביה הכריעו: חגיגת הספורט הגדולה בעולם חוזרת לישראל. מתי ייערך טקס הפתיחה, מה מצפה לספורטאים בתל אביב? כל מה שצריך לדעת על הקיץ הציוני של 2026

למרות האתגרים הביטחוניים והמציאות המורכבת, שר התרבות והספורט מיקי זוהר קבע בפגישה מכרעת עם ראשי מכבי תנועה עולמית כי משחקי המכביה יתקיימו במועדם המעודכן בקיץ 2026. האירוע, שנדחה מקיץ 2025 בעקבות מלחמת "עם כלביא", נחשב כעת לאינטרס לאומי עליון שמטרתו לחזק את הקשר עם יהדות התפוצות.

"יותר מתמיד": המכביה כהצהרה ציונית

בפגישה השתתפו יו"ר מכבי עולמי אמיר פלד, יו"ר המכביה אסף גורן והמנכ"ל רואי הסינג. השר זוהר הדגיש כי המכביה היא הצהרה ציונית מהדהדת לעולם כולו. "הנחיתי את הדרגים המקצועיים לפעול על מנת לקיים את אירוע המכביה כמתוכנן וזאת כמובן בהתאם למציאות המשתנה", מסר השר.

מנכ"ל המכביה, רואי הסינג, הוסיף כי המשחקים יהיו "הלב הפועם" של הקשר עם התפוצות ומפגן עוצמה יהודית שטרם נראה כמותו.

מפת האירועים: מירושלים ועד חבל תקומה

חגיגת הספורט תתפרס על פני מוקדים מרכזיים ברחבי הארץ בין ה-30 ביוני ל-14 ביולי 2026:

טקס הפתיחה: ייערך באצטדיון טדי בירושלים.

אקספו מכביה סיטי: מתחם מרכזי שיוקם בתל אביב.

ספורט חופי: תחרויות שיתקיימו בחופי הרצליה.

אירוע השיא בחבל תקומה: ב-9 ביולי יתקיים אירוע מיוחד בשיתוף קק"ל שישלב ספורט והתנדבות קהילתית, להדגשת הערבות ההדדית והתקומה.

המכביה צפויה לארח אלפי ספורטאיות וספורטאים מרחבי העולם שיתחרו בעשרות ענפי ספורט, כשהיא נושאת את המסר של תקווה וחיבור מחודש בין ישראל ליהדות העולם.