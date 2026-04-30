השירות המטאורולוגי: לקראת אירוע נדיר ביותר

השירות המטאורולוגי מפרסם הודעה על מה שצפוי לקרות בימים הקרובים: "לראשונה מזה 60 שנה"

השירות המטאורולוגי מעדכן על שינויים דרמטיים במזג האוויר לקראת אירועי ל"ג בעומר. בעוד שבימים הקרובים תורגש התחממות שתגיע לשיאה בשבת עם מזג אוויר חם מהרגיל, כבר ביום ראשון תחול התקררות ניכרת שתהפוך למערכת חורפית משמעותית בתחילת השבוע.

ביום שני, ערב ל"ג בעומר, הטמפרטורות יצנחו ויהיה קר מהרגיל במידה ניכרת. באזור ההרים יורגשו בשעות הערב טמפרטורות חורפיות של ממש, עם פחות מ-10 מעלות. בצפון הארץ ירד גשם לפרקים ויינשבו רוחות עזות עם משבים שיגיעו ל-60 עד 80 קמ"ש. בנוסף, הים יהיה גבוה מאוד ומסוכן לרחצה.

שלג היסטורי במאי

האירוע המרכזי של המערכת צפוי להתרחש בלילה שבין שני לשלישי: שלג יחל לרדת בחרמון, כולל באזור הרכבל התחתון (ברום של 1,600 מטרים). על פי התחזית, בפסגת החרמון עשויים להצטבר כ-15 ס"מ של שלג.

מדובר באירוע נדיר ביותר; באזור הרכבל התחתון לא תועד שלג בחודש מאי מאז החלה הנוכחות הישראלית במקום בשנת 1967. הפעם האחרונה בה דווח על שלג באזור זה בתחילת מאי הייתה בשנת 1963 – לפני למעלה מ-60 שנה. גם ברכבל העליון מדובר במחזה נדיר, כאשר הפעם האחרונה בה ירד שם שלג בחודש מאי הייתה בשנת 2011.

ביום שלישי המערכת צפויה להסתיים בהדרגה, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל במידה משמעותית לאורך כל היום. החוגגים סביב המדורות מתבקשים להיערך בהתאם למזג האוויר הקר והרוחות העזות.