בתגובה לירי לצפון: צה"ל תקף מבנים של חיזבאללה

חיל האוויר וכוחות אוגדה 91 תקפו תשתיות של ארגון הטרור, שמהן פעלו מחבלים וקודמו מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ומדינת ישראל. בצה״ל הבהירו: נמשיך לפעול מול כל איום

צה״ל תקף היום מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, שמהם פעלו מחבלים וקודמו מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ומדינת ישראל.

על פי הודעת דובר צה״ל, התקיפה בוצעה על ידי חיל האוויר בשיתוף כוחות אוגדה 91, הפועלים בגזרה הצפונית.

המבנים שהותקפו שימשו את חיזבאללה כתשתיות צבאיות, ומהם פעלו פעילי הארגון לקידום פעילות טרור נגד ישראל.

בצה״ל הדגישו כי התקיפות בוצעו נגד תשתיות ששימשו את חיזבאללה באופן ישיר, וכי הפעילות נועדה להסיר איומים על כוחות צה״ל ועל אזרחי מדינת ישראל.

עוד נמסר כי צה״ל ימשיך לפעול בנחישות מול כל איום הנשקף למדינת ישראל, בהתאם להנחיות הדרג המדיני.

מוקדם יותר הותר לפרסום כי בפגיעה החריגה מוקדם יותר הבוקר של כלי טיס בשומרה, שהציתה כלי רכב משוריין, נפצעו 12 חיילים שפעלו במקום, זאת לאחר שהכלי המתאבד ביצע פגיעה ישירה בסוללת תותחנים על גבול לבנון.

על פי דובר צה"ל, תריסר החיילים נפגעו במהלך תקיפה של רחפן נפת ממולכד שהופעל על ידי חיזבאללה, שניים מהם במצב בינוני ועוד עשרה במצב קל.

החיילים תוגברו מיד על ידי לוחמי חטיבת החשמונאים החרדית, ששהו בקרבת מקום במסגרת פעילות מבצעת, וקפצו לסייע לכוחות ומאמצי הפינוי.

מצה"ל נמסר כי ממשיכים לתחקר את האירוע, ובודקים האם מדובר ברחפן מתאבד המופעל על ידי סיב אופטי, אותו צה"ל התקשה ליירט בשבועות האחרונים. במידה וכן, זה יהיה המקרה הראשון של חציית גבול על ידי רחפן שכזה.

בנוסף, הפיצוץ פגע גם בכלי רכב משוריין במקום, שעלה כתוצאה מכך באש, פגזי תחמושת שהיו קרובים למקום התפוצצו גם הם, האירוע ממשיך להיות מתוחקר.