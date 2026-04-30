אחרי הרצח שטלטל את המדינה: אנחנו מנסות להחזיר את האוויר

בסוף השבוע בו המדינה התוודעה לרצח המזעזע של ימנו זלקה בפתח תקווה הושבנו לשיחה כמה נשים חזקות כדי לקבל קצת אוויר.

בתוך ימים שבהם הרשתות התמלאו בהאשמות, בכעס ובבהלה, הדר בן חמו ואורטל ברזילי, “הדתיות האלה”, בחרו לעצור רגע ולשאול לא רק מי אשם — אלא מה באמת אפשר לעשות כדי שזה לא יקרה שוב.

פאנל הדתיות האלה באולפן סרוגים

בפאנל נשי, כן וטעון, התארחו קרן סלע, פסיכולוגית קלינית ומנהלת המרכז ההוליסטי “קרן אור”; מירי שניאורסון, אשת תקשורת ואשת עסקים; סגנית יו"ר הכנסת ח״כ לימור סון הר־מלך; ויועצת התקשורת מורן שמואלוף

יחד הן עסקו בשאלות מהותיות: איך ויכוח קטן בין נערים נגמר ברצח, מה מקומם של ההורים בתוך הסיפור, ואיזו פעולה אמיתית אפשר להתחיל כבר מחר בבוקר - בבית, בבית הספר, בעיר, בכנסת ובתקשורת.

השיחה נגעה גם בפחד הגדול של הורים: התחושה שזה יכול לקרות לכל אחד, בכל רגע, בקלות בלתי נתפסת. לצד הכאב והבהלה, עלו בפאנל גם תובנות ועצות מעשיות - מחינוך רגשי והתפתחות אישית, דרך חמלה כלפי הורים, ועד אחריות ציבורית ומדינית. מירי שניאורסון הביאה אל השיחה גם דברים שקראה מתוך מכתבי הרבי מלובביץ׳ על היחס לנוער ועל האמון שצריך לתת בו.

“הגענו לפאנל הזה עם פחד וייאוש”, אומרות הדר ואורטל, “ויצאנו ממנו עם תקווה”. זו לא עוד שיחה על “הדור של היום”, אלא ניסיון כן להחזיק תדר גבוה יותר: של לב, אחריות, חמלה - ובעיקר פעולה.