מהמאפייה לדאעש בסומליה: כך תכנן הצעיר מנחף פיגוע בלב כרמיאל

הוא נשבע אמונים לדאע"ש, ניסה לגייס כספים בדרכים יצירתיות בוואטסאפ וחיפש את הדרך להגיע ללחימה באפריקה – כל זאת בזמן שתכנן פיגוע ירי רצחני בלב העיר כרמיאל. הפרטים החדשים מחקירת השב"כ

כתב אישום חמור הוגש נגד צעיר בן 19 מהכפר נחף, המואשם כי נשבע אמונים לארגון הטרור דאע"ש ותכנן להוציא לפועל פיגוע ירי בעיר כרמיאל. על פי ממצאי החקירה שניהלו ימ"ר צפון והשב"כ, הנאשם פיתח הזדהות עמוקה עם הארגון החל מאמצע שנת 2024, עד שבשלב מסוים קרא את נוסח שבועת האמונים והצטרף לשורותיו באופן רשמי

במקביל לכוונותיו לבצע פיגוע בשטח ישראל, בחן הצעיר אפשרויות לעזוב את הארץ כדי להצטרף ללחימה לצד פעילי הארגון בזירות אחרות בעולם.



מחקירתו עלה כי הוא חיפש באופן פעיל דרכים להגיע לסומליה במטרה להשתלב במערך הלחימה של דאע"ש במדינה זו. תוכניות אלו מעידות על שאיפתו לקחת חלק פעיל בטרור הגלובלי, במקביל לקידום מתווה הפיגוע המקומי.

לצורך מימוש תכנון הפיגוע בכרמיאל, פעל הנאשם להשגת נשק ונפגש עם חבר במאפייה בכפר נחף כדי לרכוש אקדח. למרות ניסיונותיו להתמקח על המחיר שעמד על כ-30 אלף שקלים, העסקה לא יצאה לפועל בסופו של דבר משום שלא היה בידו את הסכום הנדרש.



כדי לגשר על הפער הכספי, הוא אף פתח קבוצת וואטסאפ עם חבריו במטרה לגייס מהם את הכסף הנחוץ לרכישת אמצעי הלחימה.

הראיות נגד הצעיר התחזקו לא רק בעקבות הודאתו בחקירה, אלא גם בזכות עדויות משמעותיות שמסרו נגדו בני משפחתו. אחיו של הנאשם העיד בפני החוקרים כי הוא זה שלימד אותו את נוסח שבועת האמונים לארגון, ואף שיתף כי הצעיר חשף בפניו את רצונו לבצע פיגוע טרור.



כתב האישום מדגיש את החשיבות שבסיכול המוקדם של התשתית שהקים הצעיר, בטרם הצליח להוציא את תוכניותיו הרצחניות אל הפועל.