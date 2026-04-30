יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אורי לייזרוביץ'

אורי לייזרוביץ' חוגג היום (חמישי) יום הולדת, וזו הזדמנות מצוינת להסתכל מקרוב על המסלול המרתק של אחד הכישרונות הגדולים בתעשיית הבידור הישראלית. מי שהפך לאייקון תרבות ב"שבאבניקים", מצליח פעם אחר פעם להמציא את עצמו מחדש. לרגל החגיגות, אספנו עשרה פרטים על האיש שמאחורי הדמויות:

התחלה של כוכבים: אורי הוא בוגר הסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין. הוא למד שם במחזור נוצץ במיוחד שכלל שמות כמו אגם רודברג ועוז זהבי, כבר אז סומן כהבטחה גדולה.

השמיים הם הגבול: לפני שהחליט להקדיש את חייו לבמה, אורי בכלל חלם להיות דייל. עד היום הוא חובב תעופה מושבע ומכיר כמעט כל דגם של מטוס וקו טיסה.

המהפך של גדליה: כדי לגלם את דמותו הבלתי נשכחת של גדליה ב"שבאבניקים", אורי עבר שינוי פיזי וקולי כה עמוק, שמעריצים רבים נדהמו לגלות שבמציאות מדובר בבחור אופנתי, אנרגטי ורחוק מאוד מהדמות השמרנית.

חותמת של איכות: הכישרון שלו לא נשאר רק בגדר אהבת הקהל. הוא זכה בפרס השחקן הטוב ביותר בסדרה קומית מטעם האקדמיה הישראלית לטלוויזיה, הוכחה לכך שהוא לא רק מצחיק – הוא שחקן דרמטי בחסד.

מזיז שפתיים: הרבה לפני שטיקטוק הפך לסטנדרט, לייזרוביץ' הפך לוויראלי בזכות סרטוני הליפ-סינק שלו באינסטגרם, שבהם הוא מחקה דמויות מהחיים בכישרון פנומנלי.

החיקוי שאישר את המעמד: כשהצטרף לנבחרת "ארץ נהדרת", הוא קיבע את מעמדו כמאסטר של ניואנסים. החיקוי שלו לארז טל הפך לקלאסיקה מיידית, בזכות הדיוק המדהים בתנועות הידיים.

פודי: צילם סדרת כתבות על אוכל יהודי ברחבי ארצות הברית, וגם העמיק את הזהות היהודית שלו על הדרך.

קול וצבע: מלבד המשחק מול המצלמה, הוא מדבב מוכשר שהשאיל את קולו לסרטי אנימציה מובילים, ביניהם "הדרדסים: הכפר האבוד".

שחקן אופי: לייזרוביץ' שיחק חייל ב"להקה האחרונה בלבנון" ומצולם שם בתחתונים צה"ליים. מדובר במהפך ענק בשביל מי שאחר כך ישחק את הרב גדליה החרדי.