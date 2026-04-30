האלוף במיל' חושף: "זאת האמת. מגבילים אותנו בלבנון"

אלוף במיל’ אליעזר “צ’ייני” מרום, לשעבר מפקד חיל הים, התייחס בריאיון לרדיו 103FM ללחימה בלבנון ואמר כי ישראל מוגבלת בפעילותה בלבנון בשל השותפות עם ארצות הברית.

מרום התייחס לדברים שאמר אמש השר דיכטר והסביר כי הוא הציג את המציאות כפי שהיא: “הוא אמר את האמת. יש לנו מגבלות בלבנון. למעצמה הגדולה בעולם יש אינטרסים”.

מרום הוסיף כי ההתנהלות בזירה הלבנונית אינה מנותקת מהמערכה הרחבה יותר מול איראן ומהמעורבות האמריקנית באזור.

מרום התייחס גם לאפשרות שהעימות מול איראן יסתיים בהסכם, ואמר כי להסכם כזה חייבת להיות השלכה גם על חיזבאללה: “אם האירוע באיראן ייגמר בהסכם, הוא חייב להקרין גם לחיזבאללה, ונקווה שיהיה הסכם טוב”.

אמש אמר השר דיכטר כי ישראל אינה פועלת בלבנון בחופש פעולה מלא, זאת בשל התיאום האסטרטגי עם וושינגטון.

“אנחנו מוגבלים בלבנון בגין השותף האמריקני”, הסביר השר. לדברי דיכטר, האמריקנים קושרים בין הזירה הלבנונית לבין הסוגיה האיראנית, ולכן ישראל אינה יכולה להתנהל כאילו מדובר בשתי מערכות נפרדות.

“אנחנו לא יכולים להילחם עם מדינה בסדר גודל של ארה״ב ולבוא ולומר להם: באיראן זה בסדר, בלבנון אנחנו עצמאיים. זה לא עובד ככה”.

השר הוסיף כי ההגבלות הללו קשות במיוחד עבור תושבי הצפון, שחיים תחת איום חיזבאללה, אך לדבריו מדובר בשיקול אסטרטגי רחב יותר.

“האינטרס מספר אחת הוא להסיר את איום הנשק הגרעיני האיראני, ובזה ארה״ב היא שותף שאי אפשר ללכת נגדו”, אמר דיכטר.