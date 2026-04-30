ביום השואה: פעיל שמאל קילל בעל חווה בבקעה - וחטף תביעת ענק

בעל חווה בבקעת הירדן הגיש תביעה על סך 160,000 שקלים נגד האנרכיסט ופעיל השמאל אמיר פנסקי. פינסקי חסם את דרכו של בעל החווה, כינה אותו 'נאצי' ו'תת אדם', ופרסם את התיעוד ברשתות החברתיות. ארגון חוננו: "דווקא ביום השואה בחר פנסקי להשפיל ולהטריד את בעל החווה. לא יעבור בשתיקה"

בעל חווה ותיק בבקעת הירדן הגיש תביעה אזרחית בסך 160,000 שקלים באמצעות ארגון חוננו נגד האנרכיסט אמיר פנסקי, לאחר שזה הטריד אותו מספר פעמים ופרסם את התיעוד ברשתות החברתיות.

בין היתר חסם פנסקי את בעל החווה, קילל אותו ואף הטריד אותו פיזית. בתביעה, אותה הגישו עו"ד חיים בלייכר ותום ניסני מארגון חוננו, תואר כיצד באופן שיטתי הטריד פנסקי, הפעיל בתנועת 'מסתכלים לכיבוש בעיניים', את בעל החווה, ופרסם את הדברים בצורה העולה כדי פרסום לשון הרע.

לפי כתב התביעה, בתאריך 26.3.26 חסם פנסקי את דרכו של התובע ולא אפשר לו לעבור לשביל המוביל אל החווה, זאת למרות שאינו משרת כשוטר או מפקד בגזרה. פנסקי אף קילל את התובע וקרא לו "זבל יהודי", "טפיל", "מזבלה" ועוד. פנסקי תיעד את האירוע ושידר אותו בפייסבוק שלו ב'שידור חי'.

שבועיים וחצי לאחר מכן ב-14.4.26 – יום הזיכרון לשואה ולגבורה, המתין פנסקי לבעל החווה מוקדם בבוקר, בעת שהתפלל עטור טלית ותפילין. פנסקי נצמד אליו במשך זמן רב והטריד אותו לאורך זמן ובאופן בוטה ביותר. גם את האירוע הזה תיעד פנסקי ושידר ב'שידור חי' בפייסבוק שלו.

פנסקי לעג לבעל החווה המתפלל: "ממלמל לחבר הדמיוני שיעזור לו לעשות שואה לעוד משפחות, כי מה שעשו לסבא רבא שלו לא מספיק טוב", וכן "הוא קיבל בקושאן שלו לנקות את השטח מפלסטינים". בהמשך כינה את בעל החווה "תת אדם", צעק עליו בעודו מתפלל וצרח באוזניו "לך תוציא את העיזים מהמטע, הבנת, זבל? אתה השתנת על אלוהים בשבת, לא יעזור לך שום תפילה".

תום ניסני המתמחה בארגון חוננו מסר: "דווקא ביום השואה, ובאמצעות שלל כינויים שנדמה שנלקחו מתוך הפרוטוקולים של זקני ציון, בחר האנרכיסט אמיר פנסקי להשפיל, להטריד ולפרסם הכפשות וביטויים דיבתיים כאחרון האנטישמים כלפי בעל חווה ביהודה ושומרון אשר עוסק בהגנה ושמירה על הארץ. הדבר הזה לא יכול לעבור בשתיקה. נמשיך להיות הגב המשפטי החזק של החוואים ביהודה ושומרון".