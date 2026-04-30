מינוי ברשות השנייה: יורם צברי יכהן כמנכ"ל בפועל

יו"ר המועצה ד"ר יפעת בן חי שגב הודיעה על המינוי לחודש ימים. בעקבות המינוי, צברי הסיר את מועמדותו לתפקיד הקבוע

יו"ר מועצת הרשות השנייה, ד"ר יפעת בן חי שגב הודיעה היום (חמישי) על מינוי עו"ד יורם צברי למנכ"ל הרשות השנייה בפועל, וזאת על מנת למנוע פגיעה בעבודתה התקינה של הרשות השנייה.

המינוי ניתן לתקופה של חודש ימים בהתאם לסמכות היו"ר, ותוך התחייבות להימנע מניגוד עניינים, כפי שייקבע בהסדר מפורט. במקביל, בימים אלה ועדת איתור פועלת למינוי מנכ"ל קבוע לרשות. לאור המינוי, הודיע עו"ד יורם צברי לועדת האיתור כי הוא מסיר את מועמדותו למנכ"ל קבוע של הרשות.

לעו"ד צברי ניסיון רב בתפקידי ניהול בכירים. מכהן מעל 16 שנים כיו"ר תאגיד ציבורי ובמהלך 35 השנים האחרונות, מילא שורה ארוכה של תפקידי ניהול בכירים במגזר העסקי ובמגזר הציבורי (משרד הביטחון היחידה למו"פ, החברה למתנ"סים ובנק טפחות בע"מ).

עו״ד צברי בעל ניסיון משפטי עשיר, שימש כיועץ משפטי של תאגידים בנקאיים, עמותות וחברות עסקיות בתחומים שונים ומגוונים, כיהן כדירקטור בחברה הממשלתית, "ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ" ובמשך שלוש קדנציות (15 שנים) כחבר מועצת העיר קרית אתא מטעם סיעת העבודה.