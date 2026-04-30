אחרי הירי לצפון: דובר צה"ל מפנה 8 כפרים בלבנון

הפסקת האש בצפון קורסת. בעקבות הירי של הכטב"מ לעבר גבול הצפון, צה"ל החל לתקוף יעדים של חיזבאללה. תקיפות נרשמו במספר מוקדים בדרום לבנון.

בשעה 13:00 פרסם דובר צה"ל בערבית הודעת פינוי לשמונה כפרים בדרום לבנון ודרש מהם להתרחק קילומטר מבתי הכפר.

אזהרה דחופה לתושבי לבנון בכפרים הבאים: אל-סמועיה, אל-חניה, אל-קלילה, ואדי ג'ילו, אל-כניסה, כפרא, מג'דל זון, צדייקין פעילויות חיזבאללה מאלצות את צה"ל לפעול נגדו שכן אין כוונה לפגוע בכם.

אם באמת צה"ל הולך למתקפה נרחבת בדרום לבנון, הדבר יכול להביא לירי תגובה ואיתו גם לקריסה מוחלטת של הפסקת האש.