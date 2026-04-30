קריסה: בן גביר דרש עזרה מהשב"כ נגד כנופיית הנוער SSQ

כנופיית הנוער של קהילת המסתננים בדרום תל אביב, ה-SSQ עלתה לאחרונה חזרה לכותרות, על רקע גל אלימות הנוער ברחבי הארץ, כעת נחשף כי בן גביר פנה לעזרת השב"כ בניסיון להתמודד עם הכנופייה

משטרת ישראל לא עומדת בקצב? השר איתמר בן גביר, פנה לאחרונה לראש השב"כ זיני בבקשה שהארגון יפעל ויתגבר את פעילות משטרת ישראל כנגד הכנופייה, אשר מורכבת כמעט באופן מוחלט מילדי מסתננים ועובדים ומהגרים לא חוקיים. על פי הפרסום של כתב חדשות Ynet, לירן תמרי, השר פנה אל זיני במהלך הימים האחרונים בנושא.

על פי הדיווח, בן גביר הפציר בראש השב"כ להיכנס לעובי הקורה: "הפעלנו מלחמת חורמה וצריך לדאוג לזה ולהכניס עוד כוחות למלחמה הזאת. המשטרה עושה כל שביכולתה כדי לטפל בתופעה, אבל צריך לגדוע את זה מהשורש".

הכנופייה, שעלתה לכותרות במהלך השבוע האחרון, לאחר שסרטון של לינץ' שביצעו בנערה צעירה בדרום תל אביב, במהלכו תקפו אותה במכות קשות ואף שברו את שינייה, התפרסם וצבר תאוצה, במיוחד כחלק מתופעת האלימות הגואה.

SSQ (חוליית שכונת שפירא) החלה את דרכה לפני שנים, בתור עוד 'חבורה' של ילדים ונוער מקרב קהילות מסתננים וזרים אשר העבירו את מרבית שעותיהם ברחובות, אך במהרה הפכו לתופעה פלילית מוכרת במיוחד ומטילים איימה על תושבי דרום תל אביב מזה זמן רב.

הכנופייה לוקחת חלק תדיר בעבירות רכוש, וונדליזם, שוד וגניבה ועסקאות סמים. כאשר בתקופה האחרונה נראית גם פנייה משמעותית אל מחוזות הפשע הכבד והאלים, כאשר ברשויות האכיפה מחזיקים תיקים עבי כרס כנגד רבים מחברי הכנופייה, כולל מקרים של דקירות, קטטות המוניות, איומים, שוד חמוש ואף לאחרונה מקרה של זריקת רימון באזור מגורים צפוף.