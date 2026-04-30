3 בדואים הבריחו נשק מירדן לישראל בתמורה לייצוא סמים

כתב אישום חמור הוגש נגד 3 בדואים מהדרום בחשד כי ניהלו רשת הברחות באמצעות רחפנים. הם היו מעבירים סמים לירדן ובתמורה היו מקבלים כלי נשק. בפרקליטות אומרים כי אלפי רחפנים לא נתפסו

פרקליטות המדינה הגישה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתבי אישום נגד שלושה בדואים תושבי הדרום, שניהלו קו הברחות מירדן לישראל.

על פי כתב האישום השלושה ייצאו סמים לירדן באמצעות רחפנים, ובתמורה הוברחו לישראל כלי נשק, אשר נמכרו בהמשך בתמורה לעשרות אלפי שקלים.

הדבר החמור הוא מה שלא נתפס

הגבול בין מדינת ישראל לירדן משמש תשתית להברחות פליליות, ובכללן הברחות אמצעי לחימה, סמים ומהגרי עבודה לתוך שטח מדינת ישראל ולאזור יהודה ושומרון. החל משנת 2025 בוצעו אלפי הברחות לישראל באמצעות רחפנים לאורך הגבולות, חלקן באמצעות רחפנים המסוגלים לשאת עשרות קילוגרמים.

במהלך שנת 2025 תפסו כוחות הביטחון כ-90 אקדחים שהוברחו מירדן, זאת לצד זיהוי של אלפי חציות רחפנים בגבולות, אשר רובן המוחלט לא סוכלו.

"הצפת" מדינת ישראל באמצעי לחימה בלתי חוקיים מהווה סיכון ממשי, הן במישור הפלילי והן במישור הביטחוני, ומהווה סכנה מיידית לביטחון המדינה. יתרה מכך, תופעה זו הובילה לירידה משמעותית במחירי אמצעי הלחימה, באופן המקל על גורמים עברייניים ולאומניים לרכוש אותם ולבצע פיגועי טרור ולפגוע בביטחון הציבור.

עשרות קילוגרמים של חשיש בתמורה לאקדחים

מכתבי האישום, שהגיש עו"ד עידן איבגי מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי עלי אלסריעה (28) מכסיפה, ואהל אלצראיעה (24) מאבו ג'ויעד וזייד אבו גויעד (23) מערערה, קשרו קשר עם גורם בצד הירדני. במסגרת הקשר ייצאו הנאשמים סמים מישראל לירדן באמצעות רחפנים, ובתמורה קיבלו כלי נשק שהוברחו לישראל מאותו גורם.

על פי הנטען, במהלך החודשים נובמבר 2025 עד ינואר 2026 הגיעו הנאשמים במספר הזדמנויות לאזור הסמוך לגבול כשהם נושאים עמם סם מסוג חשיש במשקלים של עשרות קילוגרמים. בכל אחת מהפעמים הטיסו רחפנים לשטח ירדן כשעליהם חוברו חבילות הסם, ולאחר מסירתן הוחזרו הרחפנים לשטח ישראל כשעליהם חוברו אקדחים מסוג "גלוק".

בדרך זו ייצאו לירדן כ-120 ק"ג של חשיש ויובאו לישראל כ-48 אקדחים, אשר חלקם הועברו ונמכרו בהמשך על ידי ואהל ועלי לאחרים בתמורה לעשרות אלפי שקלים לכל אקדח. במקרה אחר רכשו ואהל ועלי מתושב השטחים נשקי 16-M בתמורה לסכומים הנעים בין 45,000 – 50,000 ₪ לנשק.

לנאשמים מיוחסות עבירות של ייבוא, הובלה, החזקה וסחר בנשק, וכן עבירות של ייצוא והחזקת סמים מסוכנים בהיקפים גדולים. לעלי אלסריעה ולואהל אלצראיעה מיוחסות גם עבירות של סחר בנשק.