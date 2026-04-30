ראש המועצה בגבול הצפון: "נס גדול היה לנו היום"

לאחר שמוקדם יותר היום, כלי טיס חמוש של ארגון חיזבאללה נפל בשטח היישוב שומרה, ראש המועצה מגדיר את האירוע כחמור ביותר, וקורא לא לעבור על כך אל סדר היום

לאחר שבשעות הבוקר, עם חידוש הירי לצפון על ידי חיזבאללה, כלי טיס עוין וחמוש של ארגון חיזבאללה פגע בשטח היישוב במועצה האזורית, סמוך לבית ספר וגרם להצתת כלי רכב משוריין, ראש המועצה קורא להגיב בתוקף למקרה.

"הבוקר חווינו פגיעת כלי טיס עוינים בשטח המועצה, אירוע חמור שלא ניתן לעבור עליו לסדר היום. נס גדול היה לנו היום. האירוע הזה היה יכול להסתיים אחרת לגמרי. אני שומע את זעקות ההורים ואת בכי הילדים ואסור לנו לנרמל את המצב הזה". הזהיר ראש המועצה שמעון גואטה.

הוא המשיך והודיע כי הוא עומד בקשר רציף ואקטיבי עם הדרג הצבאי בשטח ועם הדרג המדיני, והודיע כי הוא דורש מענה מיידי: "אני סומך על כוחות הביטחון שפועלים לילות כימים כדי להגן עלינו אך המציאות הזו לא יכולה להימשך. לא נוכל לקבל שגרה של אזעקות, יירוטים ואיומים מעל ראשי ילדינו. דם ילדינו אינו הפקר".

לבסוף יצא גואטה בקריאה נסערת לרשויות המדינה: "אני דורש ממדינת ישראל לפעול בנחישות, ללא פשרות, כדי להבטיח ביטחון אמיתי לתושבי מעלה יוסף".



