צה"ל חיסל מחבל חמאס ששימש במקביל כפאראמדיק

החיסולים בעזה נמשכים. דובר צה"ל עדכן הבוקר כי אתמול (ד'), חוסל אברהים אבו צקר, מחבל מארגון חמאס.
אבו צקר תכן לבצע מתווה טרור נגד כוחותינו בטווח הזמן המיידי, ולאורך המלחמה הוביל מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.
בהודעת צה"ל נאמר עוד: "אבו צקר שימש במקביל כפאראמדיק בשירותי הרפואה הצבאיים של חמאס והיווה סיכון למערכת הרפואית והאוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה.
טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל".
