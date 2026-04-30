ההברחות לעזה: כתב אישום נגד קצין בכיר במעצר שב"כ

קצין צה"ל בדרגת רב סרן נעצר לפני מספר חודשים, בעקבות פעילות בה נחשד במסגרת פרשת ההברחות אל רצועת עזה. על פי כתב האישום שהוגש על ידי התביעה הצבאית, הקצין הואשם בשורת עבירות חמורות, לאחר שהכניס אזרחים ישראלים וסחורה מוברחת אל הרצועה כחלק מסיכום מוקדם.

על פי החשדות והאישומים שהוגשו מוקדם יותר היום על ידי התביעה הצבאית, הנאשם, קצין בדרגת רס"ן סיכם מבעוד מועד עם גורמים ישראלים (אשר גם כנגדם הוגש כתב אישום) על פעילות ההברחה, על פי תיאור המקרה, הקצין לרצועת עזה משאית ובה סחורה מוברחת הכוללת בין היתר מכשירי טלפון ניידים, סיגריות, מצברים לרכב, אופניים חשמליים, מחשבים ניידים, נתבי רשת ועוד, מוצרים בשווי כולל של מיליוני שקלים, אשר חלקם בעלי שימוש כפול מובהק.

הקצין הוביל את האזרח אשר נהג במשאית בשימוש רכב צבאי, כאשר המשאית עוקבת אחריו. הקצין הנאשם השתמש במידע משירותו על מנת לעקוף את מערכי הבידוק והפיקוח, תוך ניצול תפקידו וסמכותו הצבאית, בזמן שהוא מציג מצג שווא לחיילים וקצינים כי מדובר בפעילות מבצעית.

לאחר מכן, הוביל את האזרח פעם נוספת אל תוך הרצועה על מנת להביא להשלמת עסקת ההברחה.

כתב האישום קובע כי הנאשם ביצע ביודעין מעשים בעלי פוטנציאל מרחיק לכת, כאשר ידע במובהק כי הסחורה המוכנסת לרצועה, עלולה לשמש ארגוני טרור לסייע לאויב.

כתב האישום שוטח נגדו שורה של האשמות, בהן: עזרה לאויב, לקיחת שוחד, הברחת טובין בנסיבות מחמירות ועבירות נוספות.