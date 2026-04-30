במרדף מטורף עם רחפנים ורכבים: אנשי שב"כ עצרו מתיישב בשומרון

עשרות אנשי שב"כ ביצעו מרדף נגד מתיישב כאשר בסופו עצרו אותו באופן לא חוקי - כדי למסור לו צו מעצר בית מנהלי. עו"ד משה פולסקי מחוננו: "הליך פסול שחותר תחת עקרונות יסוד של משטר דמוקרטי ופוגע פגיעה אנושה בזכות הכי בסיסית של אדם לחירות"

מרדף בשומרון: לפני כשבוע ביצעו אנשי שב"כ מרדף במשך שעות נגד מתיישב באמצעות רכבי שטח ורחפנים נגד מתיישב בסמוך לאריאל.

אנשי השב"כ הגיעו לגבעה בה שהה המתיישב בשני רכבי שטח כשהם מוסווים כמטיילים וביקשו סיוע בתיקון תקר בגלגל. המתיישב חשד ב"מטיילים" והחל במנוסה רגלית. כשהחל לרוץ החלו לפתע ה'מטיילים' לרדוף אחריו. המרדף נמשך כשעה וחצי בתוואי שטח הררי, כאשר שלושה רחפנים מכוונים את רכבי השטח וכוחות השב"כ לנקודות אליהן רץ המתיישב. המרדף הסתיים בחסימה על כביש סמוך, שם נפרסו עשרות אנשי שב"כ.

המתיישב נעצר, עיניו כוסו בפלנלית והוא נלקח מהמקום ברכב שטח. המתיישב הועבר לחקירה בתחנת אריאל, שם חיכו לו אנשי שב"כ, אולם לא נחקר כלל על העבירה בגינה הוצא נגדו צו מעצר. למתיישב הוגש צו מעצר ביתי מנהלי החתום ע"י אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט והוא נחקר על עבירת הפרעה לשוטר.

לאחר החקירה הושאר המתיישב במעצר לאורך הלילה, ולמחרת הובא בפני שופט. בדיון טען עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו המייצג את המתיישב כי מדובר במהלך לא חוקי: "אסור לעצור אדם כדי לתת לו צו מנהלי. הוציאו צו מעצר כביכול הוא חשוד לחקירה ולא מתייצב בגלל אירוע מהעבר, אבל בתחנת המשטרה לא חקרו אותו בכלל על האירוע שהוזכר בצו המעצר".

עו"ד פולסקי הדגיש בדיון: "במקום לחקור אותו על העבירה בגינה הוצא צו המעצר, הביאו לו צו מנהלי וחקרו אותו על הפרעה לשוטר שקרתה באותו היום במהלך המרדף. הטוען המשטרתי אמר בדיון כי החקירה הסתיימה – בלי לחקור אותו על צו המעצר. זה שימוש פסול בצו פלילי רק כדי למסור לו צו מנהלי. למה מעלים אותו לדיון פלילי? מדובר בהליכים. הביאו אותו לדיון כדי להגיע אל הכיס שלו, אבל בשביל זה לא עוצרים אזרח ללילה. השוטרים עברו עבירה פלילית של שימוש בצו מעצר שלא כדין. הם אפילו לא ביקשו מבית המשפט שום תנאי נוסף לשחרור מעבר להפקדה כספית – כי הוא כבר במעצר בית מנהלי. פשוט עבדו על בית המשפט". בדיון דחה השופט את בקשת המשטרה לשחררו תחת הפקדה גבוהה, וקבע כי צו המעצר שהוצא נגד הקטין לא רלוונטי.

אביו של המתיישב אמר: "תפסתם אותו? תביאו לו את הצו וזהו. למה עצרתם אותו? למה השארתם אותו לילה במעצר? זו התעללות לשמה. המעצר לא היה נדרש". המתיישב הגיש השגה על צו המעצר לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט אך זו נדחתה בטענה כי המתיישב מהווה "סכנה ממשית לביטחון ולסדר הציבורי".

עו"ד פולסקי מסר: "אנחנו מקווים שרשויות הצבא יפסיקו לעשות שימוש פסול בכל צו מינהלי מכל סוג שהוא לשם הגבלת חירותם של מתיישבים וודאי של צעירים נעדרי עבר פלילי. זה הליך פסול שחותר תחת עקרונות יסוד של משטר דמוקרטי הכרוך בפגיעה אנושה בזכות אולי הכי בסיסית של אדם והיא הזכות לחירות".