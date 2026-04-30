דרמה בצפון: חיזבאללה הפיל כלי טיס של צה"ל באמצעות טיל

אירוע חריג בשמי לבנון: דובר צה"ל מעדכן כי לפני זמן קצר הופל כלי טיס מאויש מרחוק (כטב"ם) של צה"ל בשטח דרום לבנון. על פי הודעת הצבא, הכלי נפגע כתוצאה משיגור טיל קרקע-אוויר שבוצע על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

בצה"ל מבקשים להרגיע ומדגישים כי בעקבות נפילת הכלי אין חשש לדלף מידע מסווג. האירוע נמצא כעת בתחקור מבצעי של חיל האוויר ופיקוד הצפון כדי להבין את נסיבות הפגיעה המדויקות.

הפלת הכטב"ם מגיעה בתקופה של מתיחות ביטחונית גבוהה בגזרה הצפונית, כאשר חיזבאללה מנסה לאתגר את חופש הפעולה האווירי של ישראל בלבנון ומגביר את הירי לעבר שטח ישראל.