מבזקים
סרוגים

דרמה בצפון: חיזבאללה הפיל כלי טיס של צה"ל באמצעות טיל

חיל האוויר מתחקר את נסיבות הפלת כלי הטיס בדרום לבנון, לאחר שארגון הטרור שיגר לעברו טיל קרקע-אוויר

י"ג אייר התשפ"ו
כטב"מ צילום: שאטרסטוק

אירוע חריג בשמי לבנון: דובר צה"ל מעדכן כי לפני זמן קצר הופל כלי טיס מאויש מרחוק (כטב"ם) של צה"ל בשטח דרום לבנון. על פי הודעת הצבא, הכלי נפגע כתוצאה משיגור טיל קרקע-אוויר שבוצע על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

בצה"ל מבקשים להרגיע ומדגישים כי בעקבות נפילת הכלי אין חשש לדלף מידע מסווג. האירוע נמצא כעת בתחקור מבצעי של חיל האוויר ופיקוד הצפון כדי להבין את נסיבות הפגיעה המדויקות.

הפלת הכטב"ם מגיעה בתקופה של מתיחות ביטחונית גבוהה בגזרה הצפונית, כאשר חיזבאללה מנסה לאתגר את חופש הפעולה האווירי של ישראל בלבנון ומגביר את הירי לעבר שטח ישראל.

חיזבאללה כטב"מ צפון

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה