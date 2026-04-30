ישבו ביחד? ינון מגל בהצעה מפתיעה לנפתלי בנט

ינון מגל מגיב לסערה סביב אי קיום הראיון של נפתלי בנט בערוץ 14, ומגיש לו הצעה חדשה

הקרב התקשורתי בין ערוץ 14 לסביבתו של נפתלי בנט מסרב להירגע. לאחר שראש הממשלה לשעבר האשים את הערוץ בסירוב לראיין אותו למרות הצעה שהוגשה להם, מגיב ינון מגל בביטול לטענות ומחריף את המתקפה.

"ממש רעדנו", כתב מגל בלעג בתגובה לטענות על החמצת הראיון. מגל שב והדגיש את גרסתו, לפיה הפנייה מצד בנט הגיעה רק בשעה שלוש בצהריים, חמש שעות בלבד לפני מועד שידור המהדורות, וכללה דרישות מוקדמות לגבי זהות המראיין. "אם באמת היית רוצה ראיון בערוץ 14 לא היית מודיע עליו בשעה שלוש ועוד קובע לערוץ מי יהיה המראיין", הטיח מגל בבנט.

מעבר להדיפת הטענות של סרי, מגל בחר להציב לבנט אתגר פומבי: "אגב, אם אתה כזה גיבור ובטוח בעצמך – בוא לפטריוטים". מגל רומז כי בנט מעדיף ראיונות מוקלטים בתנאים נוחים, ומזמין אותו להתעמת עם שאלות הפאנל בתוכנית הדגל של הערוץ.