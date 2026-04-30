סוכל פיגוע בכרמיאל: בן 20 מהצפון תכנן לפגוע בחיילים

כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד צעיר בן 20 מצפון הארץ שנשבע אמונים לדאע״ש, ניסה לרכוש אקדח ותכנן לבצע פיגוע נגד חיילים.
הצעיר, תושב נחף שבגליל, נעצר במסגרת בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית של המחוז הצפוני ולאחר מכן נלקח לחקירה.
בחקירה התגלה כי הוא נשבע לארגון הטרור "המדינה האסלאמית", ניסה לרכוש אקדח והתכוון לקדם פעילות טרור כנגד חיילי צה״ל בעיר כרמיאל, במהלך מעצרו אף נתפסו כרזות וסמלים שונים שנתלו בחדרו, אשר הצביעו על שיוכו ועניינו בארגון הטרור דעא״ש.
הבוקר, הוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת על ידי פרקליטות מחוז צפון כתב אישום כנגדו ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
