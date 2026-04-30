גפני מטיל פצצה: הוא ביקש להיפגש איתי, ואז התהפך

חבר הכנסת משה גפני חשף פנייה אליו לפגישה לפני מספר חודשים: "אם צריך הוא יהפוך לנטורי קרטא"

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, התייחס היום (חמישי) בראיון לרדיו 'קול ברמה' ליחסיו עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, וחשף טפח מהמגעים השקטים שהתנהלו לדבריו מאחורי הקלעים בתקופה האחרונה.

לדברי גפני, בנט פנה אליו לפני מספר חודשים בבקשה להיפגש, ואף נקבע מועד לשיחה בין השניים. אולם, גפני טוען כי הפגישה בוטלה בפתאומיות מצדו של בנט. "נפתלי בנט פנה אליי לפני כמה חודשים כדי לשבת ונקבעה פגישה", סיפר גפני בראיון. "הוא ביטל אותה ברגע כשהחליט ללכת על הראש של החרדים".

גפני לא חסך בביקורת על התנהלותו הפוליטית של בנט והאשים אותו באופורטוניזם: "אם הוא יחשוב שזה שווה לו - הוא גם יהפוך לנטורי קרתא", עקץ יו"ר יהדות התורה, ברמיזה לכך שבנט משנה את עמדותיו בהתאם לכדאיות האלקטורלית באותו רגע.

מנגד, בלשכת נפתלי בנט מיהרו להכחיש את הדברים מכל וכל. בתגובה לפרסום נמסר מטעם הלשכה כי לא נעשתה כל פנייה מצדו של בנט לגפני לצורך תיאום פגישה, וכי דבריו של חבר הכנסת אינם נכונים.