הזמר אביעד חושף: "הייתי בדיכאון - זה היה או למות או לחיות"

הזמר אביעד מתארח בפודקאסט החדש של אביה שרמן ויגאל שטטנר, ומדבר בגילוי לב על הדיכאון שליווה אותו והבחירה בחיים לצד הורות לילדים עם צרכים מיוחדים

המוזיקה היהודית פורצת בשנים האחרונות גבולות חדשים, ולא רק בלחנים – אלא גם בתכנים. הפודקאסט החדש "הג'אם היהודי", בהגשת אביה שרמן ויגאל שטטנר, מביא אל קדמת הבמה שיחות עומק חשופות שטרם נשמעו כמותן בסצנה.

בפרק הראשון התארח הזמר והיוצר אביעד, שבשיחה מטלטלת שיתף את המנחים ואת הקהל במורכבות האישית של חייו. "יש לי שני ילדים עם צרכים מיוחדים", סיפר אביעד, ותיאר את התקופה הקשה שעברה עליו: "הייתי בדיכאון איזה שנתיים בערך. ממש בדיכאון. היה איזה שלב שזה היה או למות או לחיות – ובחרתי לחיות".

אביעד הסביר כי השמחה עבורו היא לא מצב טבעי אלא בחירה אקטיבית ויומיומית: "הייתי צריך לגלות אותה, למצוא אותה, לאחוז בה ולבחור בה. להבין שזה לא תלוי במה שעובר עליי אם להיות שמח או לא".

שיחות עומק וג'אם לייב

הפודקאסט, שישודר בכל יום שלישי בשעה 11:00 ביוטיוב ובכל פלטפורמות ההסכתים, מבקש להביא לצופים את "המאחורי הקלעים" של התעשייה. בכל פרק יתארחו הדמויות שמעצבות את הסצנה – אמנים, מפיקים ונגנים – לשיחת עומק אישית שמשלבת גם ביצועים מוזיקליים חיים (ג'אם).