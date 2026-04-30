הרב הסרוג: פורש מהשיח עם השמאל; אין עם מי לדבר שם

הרב הסרוג, הידוע כמי שמוביל לאורך שנים הידברות עם השמאל הישראלי, מפרסם פוסט כאוב וחושף כי עזב את רוב קבוצות השיח עם השמאל

הרב אביה הכהן, דמות בולטת בציונות הדתית המנהלת שיח קבוע עם גורמי שמאל, משתף בתחושות קשות בעקבות סוגיית שירות הנשים בשריון. לדבריו, מדובר בנקודה שפגעה ב"עצבים חשופים" וגורמת לו לחשב מסלול מחדש בכל הנוגע לניסיונות הגישור בין המחנות.

"התנגדנו לרפורמה מתוך רגישות לשמאל"

הרב הכהן מזכיר כי בתקופת הרפורמה המשפטית, הוא וחברים נוספים – ביניהם הרב יעקב מדן, הרב יצחק שילת והרב בני קלמנזון – פעלו לעצירת החקיקה למרות שהסכימו עם חלק מסעיפיה. "חשבנו שבמדינה כמו שלנו צריך לעבוד ברגישויות", הוא מסביר. "גם אם יש רוב של 61, צריך להבין שזה כואב בשמאל ולכן לעצור את הכל".

לדבריו, חוסר ההתחשבות ברגישויות של ציבור ששולח את ילדיו לצבא הוא מעשה שאינו יעלה על הדעת בחברה מתוקנת. הוא מדגיש כי אינו מצטער על עמדתו דאז, אך חש אכזבה עמוקה מהיעדר הדדיות מצד השמאל כעת.

"אי אפשר לנהל כך חברה"

הביקורת המרכזית של הרב מופנית כלפי מה שהוא מגדיר כחוסר קשב מוחלט לקווים האדומים של הציבור הדתי בנוגע לשירות הקרבי המשותף. "כשאנחנו צועקים שהשירות הזה הוא קו אדום, אני לא מוצא רגישות", הוא כותב בכאב. "בן גוריון בסטטוס קוו הבין שצריכים להגיע להסכמות. זאת הדרך לפירוק".

הרב הכהן משווה את התערבות בג"ץ בסוגיות אלו למצב היפותטי שבו בית המשפט היה דורש להקים חדר אוכל לא כשר בצה"ל, ומזהיר כי הדרך הנוכחית מובילה להרס המרקם החברתי.

הפריקה מקבוצות השיח והחשש מהעתיד

בעקבות התחושות הקשות, הודיע הרב כי החליט לעזוב את רוב קבוצות השיח עם השמאל בהן היה חבר. "לא מצאתי שם שום קשב ורגישות. זה פוגע. אי אפשר להמשיך כך", הוא קובע.

בסיום דבריו, הרב מביע חשש עמוק מהמפה הפוליטית המסתמנת ומהאפשרות של הקמת קואליציה הכוללת את יאיר גולן. "אני רועד מקואליציה שתקום בה חבר יאיר גולן", סיכם הרב והדגיש כי במקום הכרעות של בג"ץ, המדינה זקוקה לשיח מסוג אחר לגמרי.