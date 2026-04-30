הרב אליהו למירי רגב: הציונות הדתית מודרת מהילולת מירון

רבה של צפת, הרב שמואל אליהו שליט״א, פנה היום (חמישי) לשרת התחבורה מירי רגב - ודרש להנגיש את אמצעי התחבורה הציבורית להילולת מירון לקבוצות מהציונות הדתית והפריפריה.

במכתבו של הרב אליהו לשרת התחבורה, הוא מציין כי אף שההילולה במירון מהווה אירוע מרכזי המאחד את עם ישראל כולו, בפועל נוצר מצב שבו קבוצות שלמות מתקשות להגיע למקום. לדבריו, הציבור הציוני־דתי, לצד תושבי הפריפריה ואוכלוסיות נוספות, אינו מקבל מענה תחבורתי מספק בעוד קבוצות אחרות נהנות מנגישות גבוהה יותר.

הרב מדגיש כי העלייה למירון היא מסורת עמוקה המחברת בין חלקי העם, וכי אין לקבל מצב שבו ההשתתפות באירוע הופכת לבלתי נגישה עבור מגזרים שלמים. עוד מציין הרב כי גם השנה, למרות שיפורים מסוימים, מתברר כי הביקוש של הציבור הציוני־דתי להגיע למירון אינו מקבל מענה הולם מצב שעלול להחריף את תחושת הניכור ולפגוע באחדות הציבור.

הרב קורא למשרד התחבורה ולגורמים הרלוונטיים לבחון מחדש את חלוקת המשאבים, להרחיב את המענה התחבורתי, ולהבטיח גישה שוויונית לכלל הציבור מכל חלקי הארץ ומכל המגזרים.

בסיום מדגיש הרב אליהו כי מדובר לא רק בשאלה לוגיסטית, אלא בסוגיה ערכית ולאומית, וקורא לפעולה מיידית שתבטיח שכל מי שחפץ להגיע למירון יוכל לעשות זאת בכבוד ובשוויון.

המכתב הזה מגיע ברקע ההתלבטויות במערכת הביטחון כיצד לקיים השנה את האירוע המסורתי של הציבור החרדי והדתי בל"ג בעומר.



