בן כספית: זה המשפט הכי חשוב בראיונות של בנט

העיתונאי בן כספית התייחס היום (חמישי) לראיונות שהעניק ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, וסימן את מה שהוא מגדיר כ"קטע הכי חשוב" בדבריו. כספית התמקד באמירתו של בנט לפיה יפטר את כל מי שיערב שיקולים פוליטיים בעבודה המקצועית.

"אני לא חושב שצריך לעשות מסדרי הדחה וניקוי אורוות אוטומטי", כתב כספית, אך סייג מיד את דבריו והתייחס לבכירים ספציפיים במערכת אכיפת החוק ובצבא. "מי שמתנהל כמו דני לוי, למשל, לא יוכל להישאר מפכ״ל אפילו חצי דקה נוספת, אם אכן ממשלת האסון הזו תוחלף".

בנוסף למפכ"ל המכהן, כספית הזכיר בשמותיהם קצינים נוספים שלתפיסתו אינם פועלים באופן מקצועי נטו, וכינה אותם בכינויים חריפים כמו "ליצן" ו"אולטרא-לאומן". בין היתר ציין כספית את האלוף דוד זיני כמי שנמצא על הכוונת של שינוי המדיניות המיוחל מבחינתו.