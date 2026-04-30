הדחה דרמטית ב"מירוץ למיליון" - זה הזוג שלא יגיע לחצי גמר

אחד הזוגות הכי חזקים בתכנית מודח רגע לפני חצי הגמר. בפרק הבא 4 הזוגות שנותרו יגיעו לאורוגוואי וימשיכו במשימות עד שנגלה מי הזוג האחרון שמודח לפני הגמר הגדול

הדחה מפתיעה: אחרי שהובילו במשך כל התוכנית והיו מבין הזוגות הכי חזקים, הזוג שהודח אתמול (רביעי) ב"מירוץ למיליון" היה מאי חטואל ואיתי און.

הם הזוג שהגיע אחרון לנקודת הסיום וסיימו במקום החמישי בעונה. בחצי הגמר נותרו 4 זוגות - אזי ודני, טום ואלמוג, עדי ואור ושלומי ואסף.

מאי ואיתי גם התפרסמו במהלך התכנית בעקבות ההחלטה שלהם לקחת צעד אחורה באחת המשימות על מנת לעזור לעמרי ואיתי. בעקבות ההחלטה הזאת הם מנעו מעצמם להתקדם במהלך המירוץ, אבל הצעד שלהם ריגש את כל הצופים. בזכותם עמרי ואיתי לא נשארו מאחור.



