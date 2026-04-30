כטב"מ של חיזבאללה התפוצץ באזור הישוב שומרה

ושוב בוקר של ירי בגבול הצפון. שני כטב"מים שוגרו לעבר ישראל, אחד יורט בשטח לבנון והשני התפוצץ במושב שומרה. נזק כבד נגרם למכוניות. אין דיווחים על נפגעים

ושוב בוקר של ירי כטב"מים לגבול הצפון. חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש וישראל שותקת.

מהשעה 08:00 הבוקר שולחו שני כטב"מים בקו העימות בגבול הצפון. בפעם השנייה הופעלו התרעות באזור זרעית בגזרה המרכזית של גבול הצפון. דיווחים ראשוניים מצביעים על פגיעה במושב שומרה קצת דרומה מזרעית כשני קילומטרים מהגבול. במקום נגרם נזק כבד למכוניות. אין דיווחים על נפגעים.

לאחר מכן לוחמי האש מתחנת זבולון וצוות של מתנדבי מרכבות האש הוזעקו לטפל בשריפה שפרצה בסמוך ליישוב שומרה. מדובר בשריפה שפרצה כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל בשטח פתוח, אשר הובילה להתלקחות של רכב משוריין ששהה במקום. נכון לרגע זה, לא דווח על נפגעים באירוע.

מוקדם יותר עדכן דובר צה"ל:" לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, תוצאות היירוט בבדיקה.

המטרה לא חצתה לעבר שטח הארץ. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות".