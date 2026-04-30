עופר כסיף נשאל אם הוא יתמוך בבנט. כך הוא השיב

חבר הכנסת עופר כסיף (חד"ש-תע"ל) התייחס לאפשרות של שיתוף פעולה פוליטי עם נפתלי בנט, והבהיר כי תמיכה כזו אפשרית במידה ויוצגו קווי יסוד שיוכל "לחיות איתם".

בראיון לערוץ כנסת כסיף הדגיש כי מבחינתו, המהות חשובה יותר מזהות האדם שיעמוד בראש הממשלה. "השאלה היא לא מי עומד מול נתניהו אלא מה הוא מציע", הסביר חבר הכנסת. לדבריו, במידה ומועמד יציג קווי יסוד סבירים – גם אם אינם חופפים לאידיאולוגיה של חד"ש – המפלגה תפעל לקדם כל מהלך שיביא לסיום כהונתה של הממשלה הנוכחית.

במהלך דבריו הזכיר כסיף את ההמלצה של המפלגה על בני גנץ בעבר, כדוגמה לצעד שנבע מההבנה כי נתניהו הוא "הסכנה הגדולה ביותר". כסיף ציין כי למרות שגנץ הוא איש ימין מובהק שהפנה להם עורף בסופו של דבר, ההחלטה לתמוך בו התקבלה מתוך אחריות פוליטית.

כעת, נראה כי בחד"ש מוכנים לבחון מהלך דומה גם מול נפתלי בנט, מתוך אותה תפיסה שנתניהו וסביבתו הם "סכנה גדולה" שיש לפעול להחלפתה.