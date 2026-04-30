הבקשה החריגה של ישראל מטראמפ

ישראל העבירה לממשל טראמפ בקשה חריגה ומשמעותית בנוגע להתנהלות מול חיזבאללה וממשלת לבנון. לפי דיווח של ירון אברהם בתוכנית "שבע עם קרן מרציאנו" בחדשות 12, ירושלים מבקשת לתחום את המגעים המדיניים להסדר בצפון לפרק זמן קצוב של שבועיים בלבד.

הדרישה הישראלית מגיעה על רקע המצב המבצעי בשטח. בישראל טוענים כי צה"ל פועל כעת באופן מרוסן יחסית בלבנון כדי לאפשר מרחב תמרון למאמצים הדיפלומטיים, אך הבהירו לממשל האמריקני כי לא ניתן יהיה להמשיך בדפוס פעולה זה לאורך זמן רב.

המסר שהועבר לוושינגטון ולביירות הוא ברור: ישראל לא תאפשר למגעים להיגרר למסמוס של זמן בזמן שחיזבאללה מנסה להשתקם. במידה ולא תושג התקדמות משמעותית בתוך השבועיים שהוקצבו, צה"ל צפוי להסיר את המגבלות ולעבור לפעילות עצימה ונרחבת הרבה יותר נגד יעדי הטרור בדרום לבנון ובמדינה כולה.

גורמים מדיניים מציינים כי קציבת הזמן נועדה להפעיל לחץ ישיר על ממשלת לבנון ועל המתווכים הבינלאומיים, מתוך הבנה שחלון ההזדמנויות להסדר מדיני שיבטיח את ביטחון תושבי הצפון הולך ונסגר.