בפעם הקודמת זה הסתיים במלחמה: התדרוך הדרמטי שממתין לטראמפ

מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה״ב יציג לטראמפ תוכניות פעולה חדשות נגד טהרן, כולל אפשרויות להסלמה צבאית משמעותית ואף שימוש בכוחות קרקעיים בתוך איראן. כל הפרטים

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל היום תדרוך ביטחוני מיוחד על אפשרויות חדשות לפעולה צבאית נגד איראן, כך דווח באתר Axios.

לפי הדיווח, את התדרוך יעביר מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה״ב, אדמירל בראד קופר, ובו צפוי להשתתף גם יו״ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין.

על פי הדיווח, עצם קיום התדרוך מלמד כי בבית הלבן בוחנים ברצינות חידוש של מהלך צבאי נגד איראן, על רקע המבוי הסתום במגעים המדיניים מול טהרן.

האפשרות המרכזית שתוצג לטראמפ היא גל תקיפות “קצר ועוצמתי”, שצפוי להתמקד בין היתר במטרות תשתית באיראן, במטרה להגביר את הלחץ על המשטר ולהחזיר אותו לשולחן המשא ומתן כשהוא נכון יותר להתפשר בנושא הגרעין.

תוכנית נוספת שעל פי הדיווח תעלה בתדרוך נוגעת למצר הורמוז, אחד מנתיבי השיט הרגישים בעולם.

לפי המקורות שצוטטו, בפנטגון הכינו אפשרות להשתלטות על חלקים מהמצר כדי לאפשר מעבר מחודש של אוניות סוחר ומכליות נפט.

אחד המקורות אף ציין כי מהלך כזה עשוי לכלול שימוש בכוחות קרקעיים.

אפשרות נוספת שנבחנת היא מבצע ממוקד של כוחות מיוחדים, שמטרתו לאבטח את מאגר האורניום המועשר של איראן.

מדובר באחת הסוגיות הרגישות ביותר מבחינת וושינגטון, שכן טראמפ ממשיך לדרוש מטהרן השעיה ארוכת טווח של העשרת האורניום, ולא מסתפק בפתרון נקודתי סביב מצר הורמוז בלבד.

לפי Axios, קופר כבר העניק לטראמפ תדרוך דומה ב־26 בפברואר, יומיים בלבד לפני שארה״ב וישראל פתחו במערכה נגד איראן.

מקור המקורב לנשיא אמר כי אותו תדרוך היה בין הגורמים שהשפיעו אז על החלטתו של טראמפ לצאת למהלך הצבאי.

למרות האפשרויות הצבאיות שעל השולחן, טראמפ עצמו אמר בריאיון כי המצור הימי על איראן יעיל “במידה מסוימת” יותר מהפצצות.

גורמים המעורים בשיחות אמרו כי בשלב זה הנשיא רואה במצור את מנוף הלחץ המרכזי מול טהרן, אך אינו פוסל פעולה צבאית אם איראן לא תיכנע לדרישות האמריקניות.

במקביל, בצבא האמריקני נערכים גם לתרחיש שבו איראן תגיב למצור בפעולה צבאית נגד כוחות אמריקניים באזור. בבית הלבן לא הגיבו לדיווחים