טראמפ: איראן מחוקה, הם צריכים להגיד "אנחנו מוותרים"

במענה לשאלת כתבים בבית הלבן התייחס טראמפ למצור הימי על איראן: "המצור עובד ב-100%. הם גמורים. כל מה שהם צריכים לעשות, פשוט להגיד 'אנחנו מוותרים'. אנחנו מוותרים"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך לייצר כותרות במסיבות העיתונאים אותן הוא מקיים (בניגוד לראש הממשלה נתניהו שנמנע מראיונות וממסיבות עיתונאים בעברית).

במסיבת עיתונאים בחדר הסגלגל נשאל טראמפ על המצור שמטילה ארה"ב על מיצרי הורמוז: כמה זמן אתה מוכן לשמור על המצור? האם זה יכול להימשך עוד מספר חודשים?"

טראמפ השיב: "ובכן, המצור הוא גאוני, אוקיי? המצור היה חסין ב-100% מתקלות. הוא מראה כמה הצי שלנו טוב, אני יכול להגיד לכם את זה. אף אחד לא הולך לשחק משחקים."

"יש לנו את הצבא הטוב ביותר בעולם, ובניתי את רובו במהלך הקדנציה הראשונה שלי ואנחנו בונים אותו מאז. הוא הטוב ביותר בכל מקום בעולם, אף אחד אפילו לא קרוב. ואתה רואה את זה בכל מקום, בין אם זו ונצואלה, שיש להם צבא טוב בוונצואלה, אבל זה נגמר ביום אחד. זה בעצם נגמר בערך תוך 48 דקות."

"איראן זה אותו הדבר. זאת אומרת, מבחינה צבאית מחקנו אותם. לא נשאר להם צבא. הכל... הצי נמצא בקרקעית הים, חיל האוויר לעולם לא יטוס שוב. יש לנו צבא מדהים. עכשיו הם צריכים 'לבקש רחמים' (להגיד 'דוד'), זה כל מה שהם צריכים לעשות, פשוט להגיד 'אנחנו מוותרים'. אנחנו מוותרים."

"אבל הכלכלה שלהם באמת בצרות. אז זה... זה מבוי סתום."